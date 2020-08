Bon plan Mercato : Le FC Valence au bord de la faillite… de bonnes affaires à saisir pour l’OM ?

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Valence a proposé à ses joueurs de payer leurs salaires d’août… avec des reconnaissances de dettes ! Cette situation critique va contraindre certains éléments à quitter le club Ché. L’OM pourrait y trouver de bonnes affaires !

L’avenir du FC Valence est plus que jamais en suspens. Les joueurs n’ont pas été payés en août, et le club Ché est au bord de la faillite. Cette situation économique va sans doute les contraindre à se séparer gratuitement de nombreux éléments. Voici quelques pistes que l’OM pourrait creuser lors de ce mercato…

Kevin Gameiro, 33 ans, attaquant

On ne le présente plus. International Français, Kevin Gameiro connaît très bien la ligue 1 pour y avoir disputé 265 matchs sous les maillots de Strasbourg, Lorient et du PSG. C’est un attaquant rapide, qui aime les espaces et qui est capable de faire jouer les autres. Son style pourrait correspondre aux demandes d’André Villas-Boas, et sa combativité peut plaire au public du Vélodrome, quand il pourra revenir à plus de 5000. Exilé en Espagne depuis 7 ans, Gameiro pourrait être tenté de revenir en France, pour relever un dernier challenge avant de peut être raccrocher les crampons. Et si ce dernier challenge était de venir concurrencer Dario Benedetto, et jouer la ligue des champions ?

Mais il y a 2 bémols : premièrement, Gameiro possède un salaire très élevé (250 000€ nets mensuels, selon Sportune). Le joueur devra consentir à un énorme effort financier pour venir à l’OM, qui ne dispose pas d’un budget illimité. Deuxièmement, son âge. Kevin Gameiro vient de fêter ses 33 ans. Ça ne correspond pas aux recherches du club qui souhaite avant tout recruter des jeunes, comme l’attestent les venues de Leonardo Balerdi et Pape Gueye, tous 2 âgés de 21 ans. On peut aussi rajouter le côté supporter du PSG de l’attaquant…

Kang-In Lee, 19 ans, Polyvalent

Lui aussi pourrait être une piste à explorer, d’ailleurs son nom a déjà été associé à l’OM. L’international Sud-Coréen est un pur produit de l’académie du FC Valence, qu’il a rejoint à 11 ans seulement. Après être passé par toutes les catégories de jeunes, Lee a débuté avec l’équipe première du FC Valence à 17 ans en 2018. Capable de jouer sur les 2 ailes, le Sud-Coréen peut aussi être utilisé en numéro 10. En plus de sa polyvalence, Kang-In Lee est un joueur rapide, à l’aise techniquement et capable de faire des différences à tout moment balle au pied.

Néanmoins, il y a un bémol : à 19 ans, Lee a déjà montré de très belles choses. S’il est emmené à partir, l’OM ne sera surement pas seule sur le dossier. De plus, le club olympien ne pourra pas lui garantir un temps de jeu élevé cette saison, surtout si Florian Thauvin ne quitte pas le club d’ici à la fin du mercato. Même si l’OM décide de passer à l’action, ils devront être convaincants pour s’attacher ses services… Car en cas de libération, Lee aura l’embarras du choix !

Alex Centelles, 20 ans, Latéral Gauche

C’est la piste déjà creusée du moment par les dirigeants. Prêté la saison passée au club Portugais de Famalicao, Alex Centelles a réalisé une saison convaincante en Liga NOS, ou il a disputé 27 matchs, dans ce qui a été sa première saison complète en professionnel. Le profil du joueur plait à Pablo Longoria, et André Villas-Boas répète depuis plusieurs semaines qu’il souhaite un arrière gauche pour concurrencer Jordan Amavi.

International Espagnol, dans presque toutes les catégories de jeunes, Centelles dispose d’un gros potentiel. De plus, il colle parfaitement avec la phase 2 du « Champions Project » qui consiste à recruter des jeunes joueurs. Valence était déjà ouvert à cette possibilité avant la crise financière, et la situation actuelle va sans doute encore plus ouvrir la porte à un départ de Centelles. L’OM à une vraie carte à jouer sur ce dossier !