Mercato OM : Villas-Boas est très clair sur la suite du recrutement !

L’Olympique de Marseille s’est imposé hier soir un but à zéro face au Nîmes Olympique en match amical. À la fin du match, André Villas-Boas a fait le point sur le mercato…

Avec sa franchise habituelle, le coach marseillais a rappelé les bases fondamentales de la suite du mercato pour son équipe. Il recherche un attaquant et un latéral gauche mais les caisses sont vides !

Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n’est pas comme ça…

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c’est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n’a pas encore d’offres. De toute façon, on continue comme ça. C’était déjà ça l’année dernière mais c’est ça la position. (…) On ne peut pas contrôler les acheteurs. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n’est pas comme ça donc on continue notre travail. Si vous vous rappelez bien, l’objectif est de rester avec le même effectif. Maintenant, il est élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu’il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas. »

André Villas-Boas – Source : Foot Mercato