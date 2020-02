Bon plan Mercato OM : 5 attaquants à un an de la fin de leur contrat

L’OM doit être malin désormais sur le marché des transferts après les fastes de l’ère Garcia…. Et si l’OM tentait de recruter un attaquant qui n’aura plus qu’un an de contrat cet été ? On vous en propose 5 !



[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, cinq attaquants dont le contrat se termine en 2021…

Hee-chan Hwang (RB Salzburg)

L’attaquant Sud-Coréen de 24 ans évolue au Red Bull Salzburg, ancien club du buteur du moment Haaland. Cette saison il marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives dans le championnat Autrichien.

Michy Batshuayi (chelsea)

L’ancien buteur de l’OM joue à Chelsea depuis 2016 qui avait acheté le joueur 40 millions d’euros. Sauf que le belge de 26 ans peine à s’imposer dans l’ancien club de Drogba. Chelsea a prêté son joueur à Dortmund, Valence et Crystal Palace mais a décidé de le conserver pour cette saison, étant interdit de recrutement. Il a marqué seulement 1 but en 15 apparitions dans le championnat anglais.

Milik (napoli)

Le polonais de 26 ans n’est pas forcément un titulaire indiscutable cette saison avec le Napoli. Il a malgré tout marqué neufs buts en 15 matchs de championnat, plutôt correct pour le buteur mesurant 1m86.

Mounié (huddersfield)

L’ancien buteur de Montpellier âgé de 25 ans évolue en Angleterre depuis 2017. Cette saison, il a inscrit 7 buts en 21 matchs de Championship (Seconde division anglaise) avec Huddersfield…

Aboubakar (Porto)

Déjà ciblé par l’OM, l’attaquant de Porto est finalement resté au Portugal. L’ancien joueur de Lorient ( 28 ans) a joué seulement deux matchs de championnat et n’a pas marqué le moindre but…