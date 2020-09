Bon plan mercato OM : Arezo, un jeune crack uruguayen de 17 ans !

André Villas-Boas cherche un attaquant supplémentaire et disposerait d’une petite enveloppe financière pour recruter à ce poste. FCMarseille vous propose un bon plan mercato, un jeune attaquant uruguayen : Matias Arezo.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

FCMarseille a contacté le journaliste uruguayen Gonzalo Gabriel Fraquelli (Radio Universel) qui nous a donné son sentiment sur le jeune Matias Arezo…

FOCUS SUR Matias Arezo Club actuel River (Uruguay) Poste Attaquant Taille 1m78 Age 17 ans Valeur Transfermarkt 0,8 millions

Arezo, c’est pour moi une future star

Matias Arezo est jeune, il a 17 ans (il aura 18 en novembre). Il joue pour River Plate (une équipe de milieu de tableau du championnat uruguayen). C’est déjà un titulaire indiscutable malgré son âge. C’est un avant-centre qui peut jouer sur tout le front offensif. Il a un physique privilégié et si je dois m’avancer, c’est pour moi une future star. C’est un garçon plus du quartier, très rapide et puissant. Il marque beaucoup de buts et fait des choses différentes des autres sur le terrain. » Gonzalo Gabriel Fraquelli – source : FCMarseille (03/09/2020)