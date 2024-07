Bon plan mercato OM : Bento, un portier brésilien pour remplacer Pau Lopez !

Le mercato continue à l’OM qui va chercher à remplacer Pau Lopez, en cas de départ du portier espagnol. Un poste qui fait parler à l’OM alors que certaines pistes menant à Samba ou Meslier sont étudiées. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

L’arrivée de De Zerbi instaure le début d’une nouvelle ère à l’OM. Tacticien hors pair, l’entraîneur italien va pouvoir compter sur le recrutement pour tenter d’enrôler des joueurs compatibles avec son système de jeu. A commencer par le gardien de Paranaense, Bento, qui pourrait constituer un beau coup en cas de départ de Pau Lopez.

International brésilien de 25 ans

Portier brésilien de 25 ans, Bento évolue actuellement dans l’équipe du Paranaense, dans le championnat brésilien. Mesurant 1m90, le gardien reste sur 13 clean sheets en 26 matchs. Convoqué en tant que 3ème gardien de la sélection du Brésil, le portier dispute actuellement la Copa America. Selon Transfermarkt, sa valeur serait de 15 millions d’euros.

Titulaire indiscutable en club

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous en dit plus :

La valeur sûre dans le championnat brésilien, qui est encore jeune et qui a un vrai potentiel, ou du moins la capacité d’être un titulaire tout de suite à l’OM, c’est Bento. Le portier de Paranaense est actuellement à la Copa America avec le Brésil, en tant que 3e gardien. À 25 ans, il est titulaire indiscutable depuis 3 saisons. Sur ces dernières années, c’est un des gardiens de buts qui s’est montré le plus fiable et régulier dans ses prestations. Fiable sur sa ligne, bon jeu de pied, sorties aériennes intéressantes, cela explique son statut et sa présence en équipe nationale. À Marseille justement on cherche un gardien capable de rassurer sa défense et d’être un peu le leader. C’est ce qui pouvait manquer à Pau Lopez. Financièrement, c’est assez dur à juger. Étonnamment, il n’y a pas beaucoup de sollicitations du côté européen pour l’instant, mais la presse brésilienne avait parlé l’année dernière d’environ 7-8 millions d’euros. Avec la sélection brésilienne maintenant son prix a du un peu augmenter. En termes de qualité et de profil en tout cas, ça pourrait coller avec l’OM.