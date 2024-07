Mercato OM : Il voulait partir à l’étranger et jouer une Coupe d’Europe… De Zerbi a tout changé !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roberto De Zerbi est officiellement le coach de l’OM pour les 3 prochaines saisons. L’aura du technicien italien a déjà de l’influence sur le mercato notamment dans le choix de Lilian Brassier…

Brest à repris l’entraînement sans Lilian Brassier attendu à l’OM. Le défenseur de 24 ans qui n’avait plus qu’un an de contrat a choisi Marseille, « le transfert est quasiment bouclé » selon l’Equipe. Le journal sportif précise dans son édition de ce mardi qu’à « l’origine, le défenseur souhaitait découvrir l’étranger et disputer une Coupe d’Europe, mais l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM a changé la donne. »

Brassier convaincu par De Zerbi !

Le défenseur central de 24 ans Lilian Brassier est annoncé à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Son coéquipier au Stade Brestois cette saison Hugo Magnetti n’a pas hésité à l’encenser dans l’émission de FCM, « Lilian, moi ce qui m’a ce qui m’a impressionné le plus sur ces 2 dernières années c’est sa progression sur sa qualité de relance. C’est vrai qu’il a toujours été dur l’homme, dur à passer, il va très très vite mais il a toujours manqué ce palier de relance. Et franchement cette année moi en plus qui joue de son côté un peu plus au milieu, il m’a régalé par des passes un petit peu cachées et tout. C’est je pense ce qui lui manquait, s’il vient à l’OM il va apporter un très très grand plus à cette équipe. » explique le milieu brestois.

« Brassier Balerdi ça risque d’être dur pour les attaquants »

« Une charnière Balerdi-Brassier, ça va être dur pour les attaquants » Hugo Magnetti le milieu de terrain marseillais de Brest dans #DFM hier

« Une charnière Balerdi-Brassier, ça va être dur pour les attaquants » Hugo Magnetti le milieu de terrain marseillais de Brest dans #DFM hier



« Franchement c’est une crème qu’on dit c’est toujours la joie de vivre, bon vivant, il est respectueux et tout donc c’était moi je m’entendais vraiment très très bien avec lui. » explique-t-il sur le caractère de son coéquipier. « Il a une forme d’assurance en lui qui dégage sur le terrain mais même quand on parle avec lui il a une certaine pas une arrogance mais il sait ce qui sait faire, il connait ses qualités. Et ouais je pense qu’il a vraiment le bon rôle pour porter ce maillot. C’est sûr que si l’année prochaine la défense de l’Olympique de Marseille c’est Brassier Balerdi ça risque d’être dur pour les attaquants. » ajoute le natif marseillais, qui pense que son coéquipier à les épaules pour être à Marseille.

