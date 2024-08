Bon plan mercato OM: Cucho Hernandez un 9 très mobile pour remplacer Aubameyang !

L’OM continue son mercato de folie et tente maintenant de renforcer son secteur offensif. Avec le départ probable de Aubameyang et un Moumbagna qui peine à convaincre, le club cherchera à recruter un attaquant de pointe. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

Après le départ d’Aubameyang en Arabie Saoudite, l’OM va devoir se remettre à l’attaque pour trouver un nouveau buteur. Alors que la piste de Alexis Sanchez et Nkethiah ont été évoqués ces derniers jours, aucun de ces dossiers n’est pour l’instant à un stade avancé. Cucho Hernadez, buteur colombien, pourrait être une piste intéressante selon le journaliste Pierre Gerbeaud.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Cucho Hernandez un neuf mobile

L’attaquant colombien de 25 ans, et évolue en MLS dans le club de Columbus. Cette saison il a disputé 18 matchs inscrits 13 buts et délivré 6 passes décisives des statistiques vraiment solides. Le droitier d’un mètre 76 est sous contrat avec le club jusqu’en décembre 2025. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 13 millions d’euros.

Notre confrère, Pierre Gerbeaud, nous en apprend plus :

« Il est habitué à avoir des équipes qui pressent très haut déjà ou ça joue au ballon. Voilà il n’est pas dans une équipe où tu gares le bus et tu te démerdes. Il y a déjà ce point-là qui me semblerait intéressant à mettre en avant et ensuite c’est un 9 j’ai l’impression qu’il colle parfaitement à ce que je cherche De Zerbi. Parce que c’est un 9 ce n’est pas un ce n’est pas un buteur tu vois ce n’est pas un genre de mec qui va te mettre 30 buts dans la saison même si cette année elle a des stades vraiment incroyables. Voilà mais ce n’est pas un 9 genre un renard des surfaces, un 9 un vrai buteur genre Lewandowski et qui est là dans la surface et qui plante non ce n’est pas ce genre de profil là. C’est vraiment un 9 qui participe beaucoup beaucoup au jeu, vraiment il redescend un petit peu comme Alexis Sanchez, il redescend très bas. Il fait jouer ses partenaires, il écarte très bien à gauche, à droite, il peut garder le ballon dos but. Et pourquoi pas si tu as un de tes milieux qui montent ou un offensif comme Greenwood qui prend la profondeur, il peut lui mettre et ça peut générer des actions dangereuses. C’est vraiment un 9 très mobile vraiment tu le vois dans l’axe à gauche à droite. Il a un passeport espagnol ça aussi c’est un point important parce qu’il ne sera pas communautaire. Moi je trouve que dans ses défauts, son jeu aérien est vraiment pas terrible voilà il ne marque pas beaucoup de la tête. Même sur les duels si t’envoies des longs ballons et que tu l’envoies dévier de la tête enfin ce n’est pas un profil à la Brandao. Je trouve que son jeu aérien est pas est pas terrible mais voilà c’est vraiment pour le coup un 9 qui semblerait être une solution de repli excellente. Il joue à Columbus donc je pense que tu peux l’avoir vraiment même s’il pète tous les records autour de 20 millions donc nettement moins que ce qu’on annonçait sur Nketiah.Il a commencé très très tôt, il doit jouer depuis 10 ans il a commencé il avait16 ans 17 ans quelque chose comme ça. Il a complètement marché sur la D2 colombienne. Je n’ai jamais vu un gamin de cet âge là autant marquer son empreinte que ce soit en D1 ou en D2. »