Bon plan mercato OM : Machardy conseille un milieu chilien (technique et agressif) pour l’après Kamara !

Le départ de Boubacar Kamara cet été lors du mercato semble inéluctable. L’OM a besoin de liquidité et devrait sacrifier son minot. Consultant sur RMC, Jonatan Machardy a une idée pour le remplacer…

Selon le spécialiste du football sudaméricain du média RMC, l’international chilien Erick Pulgar a le profil idoine pour faire oublier Kamara. Ce milieu de terrain de 27 ans a rejoint la Fiorentina en 2019 pour plus de 12M€. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2023, Pulgar joue en Italie depuis 2015 et compte 24 sélections avec l’équipe nationale du Chili. Il a joué 29 matches cette saison en Serie A.

Erick Pulgar a tout pour devenir l idole du Vel

« LA priorité de l OM avec la vente de Kamara, ça doit être Erick Pulgar. Tout pour devenir l idole du Vel. La petite pointe de méchanceté et de technique qui manque au milieu de l OM ». Jonatan MacHardy – source : Twitter ’13/05/2021)

Boubacar Kamara n’a plus qu’un an de contrat et la tendance est clairement à un départ. Alors que Pablo Longoria affirme qu’il discute toujours avec lui pour une prolongation contrat, le milieu de terrain serait en contacts avancées avec un club étranger dixit le journaliste Florent Germian.

KAMARA VA SÛREMENT PARTIR

« Il n’y a pas que Thauvin, Kamara va sûrement partir. En cas d’offres importantes, il y a de très fortes probabilités qu’il parte au mercato. Je crois que Kamara est en contacts très avancés… C’est le meilleur olympien de cette saison. Ce n’est pas le seul, Caleta Car, Sakai et Benedetto devraient aussi partir… Le groupe est au bout du rouleau. Certains sont donc plus concernés que d’autres, c’est compliqué de fédérer autour de cet objectif de la 5e place. (…) Je n’ai pas l’impression que tu as un groupe concerné par l’objectif. La Ligue Europa peut être un vrai lot de consolation. » Florent Germain – source : After Marseille (11/05/2021)

ON PARLE AVEC SON ENTOURAGE — Longoria

En conférence de presse au stade Vélodorme, le président Pablo Longoria avait affirmé qu’il avait entamé des discussions mais que pour le moment, son entourage souhaite attendre la fin de la saison.

« Maxime (Lopez, qui a prolongé avant d’être vendu) s’est très bien comporté avec le club, c’était un signe de respect. Sur Bouba (Kamara)? On n’a pas une protection totale avec son contrat jusqu’en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu’il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer de parler avec lui pour trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)