Bon plan mercato OM : Un jeune talent du TFC au milieu…

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Jean Charles de Bono (consultant FCM), Nicolas Filhol (journaliste FCM) et Mourad Aerts (Journaliste FCM). Ce dernier nous propose un jeune milieu de terrain de Toulouse: Manu Koné.

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Mourad Aerts nous parle du jeune milieu de terrain toulousain de 18 ans: Manu Koné

Sa valeur transfermarkt est de six millions d’euros — Aerts

« Manu Koné est un jeune milieu de terrain de 18 ans. On aura surement besoin de recruter à ce poste là au mercato estival. Etant donné la situation du club toulousain, et que c’est un bon club formateur il faudrait peut-être recruter des joueurs là-bas. Sa valeur marchande selon transfermarkt est de six millions d’euros. Il a commencé a jouer cette saison, il est doté d’une très grande activité, c’est le second joueur en Ligue 1 a faire le plus de duel. Techniquement c’est pas mal et il a une grosse marge de progression. C’est un profil intéressant si Morgan Sanson venait à partir. L’idéal est de l’acheter et de le prêter une saison à Toulouse… » Mourad Aerts— Source: Débat foot Marseille