Bon plan mercato OM : Paulo Dybala pour passer un palier…

Le mercato estival 2023 est officiellement ouvert. En attendant les première recrues de l’OM (Kondogbia?), FCMarseille vous propose ses premiers bons plans mercato ! Après Ayrton Lucas, on vous proposes Paulo Dybala.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Le mercato bat son plein et Pablo Longoria va comme à son habitude chercher à flairer les bons coups. Dans ce nouveau système en 4-4-2 qu’utilisera très probablement l’entraineur Marcelino, il n’est pas impossible de voir un attaquant arriver, surtout avec l’incertitude autour de l’avenir de Sanchez et Vitinha qui peine à convaincre. Dans ce cadre, Paulo Dybala pourrait faire office d’énorme coup comme second attaquant.

FOCUS SUR Paulo Dybala

Club actuel AS Roma Poste Second attaquant Taille 1m77 Age 29 ans Valeur estimée par Transfermarkt 30M€

Qui est-il ?

Paulo Dybala n’est plus à présenter. Champion du monde avec l’Argentine en 2022, 5 fois champion d’Italie avec la Juventus, il est une référence de Série A. Malgré tout il a connu des saisons plus compliquées et a rejoint la Roma l’été dernier où il s’est relancé (12 buts et 7 passes décisives en Série A). Gaucher très technique, Dybala est un dribbleur hors pair, un excellent passeur et il a également dépassé les 10 buts en championnat à plusieurs reprises. Il a la faculté de jouer le plus souvent comme deuxième attaquant, ce qui pourrait correspondre au 4-4-2 de Marcelino.

Une petite clause, mais un très gros salaire ?

Notre invité dans l’Apéro mercato hier Lény, fidèle supporter marseillais, pointe la joya comme un bon coup au vu de ses qualités et de son expérience. Il voit en Dybala un joueur supérieur qui pourrait faire passer un cap à Marseille, d’autant que le joueur disposerait d’une clause libératoire de seulement 12 millions d’euros pour les clubs étrangers.

« Dybala, clause à 12 millions moi je prends ! Que tu le veuilles ou pas c’est un bonne affaire. Il est international argentin, il a déjà prouvé auparavant, c’est un joueur confirmé. C’est le type de joueur qui te fait des différences sur les matchs, apporte une certaine expérience et te faire franchir un palier que l’OM ne passe pas chaque année. Que ce soit sur les gros matchs de Ligue des champions ou de championnat il va te faire passer un palier. »

Dybala c’est 12M€ et 1M€ brut / mois !

Toutefois, le journaliste de l’AFP Stanislas Touchot (@StanTouchot) a précisé que le salaire risque d’être très élevé pour l’OM : « autour de 6M nets aujourd’hui à la Roma, qui va probablement lui proposer plus pour faire sauter la clause »