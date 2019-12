BON PLAN MERCATO OM : Relancer une priorité de Zubizarreta si Strootman s’en va !

L’OM doit être malin désormais sur le marché des transferts après les fastes de l’ère Garcia…. Et si l’OM tentait de recruter un milieu de terrain en mal de temps de jeu à Hoffenheim ?



[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose le milieu de terrain malien d’Hoffenheim : Diadie Samassékou.

Focus sur Diadie Samassékou

Club actuel Hoffenheim Poste Milieu défensif Taille 1M77 Age 23 ans Valeur estimée 17 M €

Qui est-il ?

Samassekou est un milieu de terrain défensif malien de 23 ans. Ce dernier est né à Bamako le 1 janvier 1996, il a débarqué dans le championnat autrichien en 2015 au FC Liefering avant de rejoindre le RB Salzbourg un an plus tard. Adverssaire de l’OM en Europa League, il a été suivi par Andoni Zubizarreta. Il avait déclaré à propos de l’OM sur RMC Sport en 2018 : « Est-ce que je suis toujours intéressé par l’OM? Bien sûr, l’OM est une très grande équipe en France et en Europe ». Il a finalement rejoint la Bundesliga et Hoffenheim l’été dernier pour 12M€…

Pourquoi Samassékou serait une bonne idée pour l'om ?

L’OM et plus particulièrement son directeur sportif voulait le recruter. Finalement, Rudi Garcia avait obtenu l’onéreux transfert de Kevin Strootman. Samassekou a rejoint Hoffenheim, il n’a disputé que 7 matches en Bundesliga depuis le début de la saison. Le milieu de terrain s’est blessé et a manqué presque deux mois de compétition. Si l’OM réussit à trouver une porte de sortie à Strootman, son profil pourrait bien coller avec le jeu proposé par Villas-Boas. Le joueur a besoin de se relancer après des débuts compliqués…

Le bémol

Hoffenheim a misé 12M€ sur lui et dispose d’un long contrat jusqu’en 2024. De plus, l’agent de Samassekou n’est autre que Mino Raiola qui a déjà eu du mal avec la direction olympienne dans le cadre de l’arrivée de Mario Balotelli.