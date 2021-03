Bon plan mercato OM : Un ailier brésilien percutant (qui a « appris à jouer au football » avec Sampaoli)

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous propose un ailier brésilien : Marinho. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. On le sait, les entraîneurs apprécient recruter certains de leurs anciens joueurs lorsqu’ils arrivent dans une nouvelle équipe, pour avoir quelques éléments qu’ils connaissent et dont ils sont sûrs. Si Pablo Longoria a confirmé que Sampaoli était rentré en contact avec Arturo Vidal, qu’il a eu sous son aile lorsqu’il était sélectionneur du Chili, l’argentin pourrait se tourner vers d’autres de ses anciens protégés. Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien, nous livre quelques noms des anciens joueurs coachés par Sampaoli au Brésil. Aujourd’hui, Marinho, ailier droit du club de Santos.

FOCUS SUR marihno Club actuel Santos (Brésil) Poste Ailier Droit Taille 1m69 Age 30 ans Valeur Transfermarkt 3M€

marinho, Le meilleur joueur de la Copa Libertadores

« Cette année, il a été élu meilleur joueur de la Copa Libertadores. Cela prouve la qualité du joueur. Quand il est arrivé à Santos, sous Sampaoli, il s’est vraiment appuyé sur lui. C’est un joueur qui a fait énormément de bien et qui a surtout énormément progressé. Il avait fait une interview, il y a un an, quand Sampaoli venait de quitter Santos, où il disait que, sous Sampaoli, il avait appris à jouer au football. Je trouvais que c’était très fort pour un joueur de 30 ans de dire ça. Cela montre l’impact qu’a eu Sampaoli sur lui et l’importance qu’il a eu dans le jeu. C’est un joueur qui est dans la provocation incessante, qui percute, qui est très vif… » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (25/03/2021)