Bon plan mercato OM : Un attaquant qui a déjà évolué sous les ordres de Sampaoli !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous propose un attaquant : Yeferson Soltedo. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. Dans sa volonté de produire du jeu offensif, Jorge Sampaoli aura besoin de se renforcer durant le prochain mercato estival. Le coach argentin pourrait, pourquoi pas, piocher parmi ses anciens joueurs. Selon Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien, l’un de ceux-là pourrait être Yerferson Soteldo, attaquant de Santos. FOCUS SUR yeFerson Soteldo Club actuel Santos (Brésil) Poste Attaquant Taille 1m60 Age 23 ans Valeur Transfermarkt 8M€

Il pourrait faire du bien au secteur offensif marseillais — Dominique baillif

« C’est Sampaoli qui l’a fait venir à Santos. Il a été un titulaire indiscutable de suite, c’est un joueur sur lequel il s’est énormément appuyé, surtout dans sa capacité à être un petit format mais a percuter par le dribble, à être toujours en mouvement et vraiment créer du danger dans les défenses adverses. Il s’est affirmé encore cette saison en Copa Libertadores. C’est un joueur qui, sous Sampaoli, a vraiment marqué l’équipe de Santos et aujourd’hui, à 23 ans, c’est un joueur qui, par le potentiel et ce qu’il a montré, pourrait rentrer et faire du bien au secteur offensif de Marseille. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (24/03/2021)