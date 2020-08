Bon plan mercato OM : Un attaquant grec à bas coût pour suppléer Dario Benedetto ?

Auteur d’une saison réussie au Pays-Bas, l’attaquant grec Vangelis Pavlidis pourrait être une alternative à Dario Benedetto. Le compte Twitter @Foot_NL, spécialisé dans le football néerlandais, nous présente en détail ce joueur !

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Focus sur Vangelis Pavlidis

Club actuel Willem II Poste Attaquant Taille 1m86 Age 21 ans Valeur Transfermarkt 2,75 millions

Qui est-il ?

Vangelis Pavlidis est un attaquant grec. Parti très jeune en Allemagne, il a commencé sa carrière professionnelle à Bochum, club où il a fini sa formation. Le club allemand l’a prêté en janvier 2019 à Willem II. Un prêt qui s’est transformé en achat définitif en juillet. Pour sa première saison complète en Eredivisie, Pavlidis a marqué 11 buts en 25 matchs de championnat pour Willem II. C’est un joueur rapide, et doté d’un bon sens du déplacement. Même si sa position préférentielle est avant centre, il peut également jouer sur les côtés.

« C’est un joueur encore jeune, qui n’a jamais évolué dans un gros club. La pression inhérente à Marseille pourrait représenter une marche trop haute pour lui. De plus, il doit encore progresser dans le jeu, et aussi devant le but.

À Quel prix ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Vangelis Pavlidis est valorisé 2,7 millions d’euros sur le très sérieux site Transfermarkt. Un transfert ne devrait pas dépasser les 4-5 millions d’euros. Une somme que l’OM pourrait aligner, surtout si des ventes sont effectuées prochainement. À voir si Pavlidis sera considéré comme l’alternative à Dario Benedetto !