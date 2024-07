Bon plan mercato OM : un brésilien de taille pour renforcer la défense !

Alors que le club cherche à se séparer de Mbemba, leader de la défense olympienne avec Balerdi, une nouvelle recrue défensive pourrait débarquer à l’OM. Soucieux de repartir sur un nouveau cycle avec l’arrivée de De Zerbi, le club devrait encore se renforcer. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

L’OM de De Zerbi promet un football spectaculaire pour les supporters. Tandis que les dirigeants construisent petit à petit un nouvel effectif après l’officialisation de Brassier et Koné, d’autres joueurs devraient débarquer dans les semaines à venir. Fabrício Bruno, défenseur brésilien, pourrait venir renforcer le secteur défensif.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

A lire aussi : Mercato OM: Greenwood, pourquoi ça traine ?

Un défenseur expérimenté

Défenseur central de 28 ans, Fabrício Bruno joue actuellement pour Flamengo en première division brésilienne. Il a disputé 31 matchs et inscrit 1 but cette saison, alors qu’il s’est imposé comme un véritable leader dans son équipe. Selon Transfermarkt, le joueur est évalué à 6 millions d’euros, mais Flamengo en demanderait autour de 15 millions d’euros.

A lire aussi : Ex OM : Guendouzi, « c’est la plus belle chose qui puisse t’arriver »

Un titulaire indiscutable

Dominique Baillif, consultant sur le foot brésilien, nous en dit plus :

C’est un joueur expérimenté et plutôt âgé qui a mit du temps à s’imposer au très haut niveau du côté du Brésil. On parlait de lui déjà il y’a quelques années mais c’était un défenseur qui pouvait avoir quelques manques de temps en temps, et depuis qu’il est arrivé du côté de Flamengo il a su devenir un des leader, un des cadres de cette défense. Cela lui a même permis d’être convoqué avec l’équipe nationale avant la Copa America où il avait eu quelques sélections même la saison dernière. Ca prouve son niveau et sa régularité. Dans une défense de l’OM qui a connu plusieurs difficultés la saison dernière, ou je pense tu aura besoin d’un vrai cadre sur lequel tu pourra te reposer et qui pourra être accompagné, si Balerdi était à nouveau présent. Je pense que ce profil peut être très intéressant, il est grand (1m92), costaud, très fort dans les 1 contre 1. Il n’est pas très rapide mais a quand même une bonne lecture des trajectoires. Dans une équipe comme l’OM, à ce poste la ca peut être une bonne piste. Il avait été très proche de signer à West Ham il y’a quelques semaines. Un accord entre les clubs autour de 15M€ avait été conclu, mais finalement lui avait refusé car ils n’avaient pas trouvés d’accord pour son salaire et a donc préféré rester au Brésil. C’est un joueur aguerri, avec dé l’expérience, qui peut être titulaire de suite dans cette défense et qui pourra peut être assumer ce rôle de leader, qui selon moi manque à cette équipe.