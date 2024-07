Ex OM : Guendouzi, « c’est la plus belle chose qui puisse t’arriver »

Matteo Guendouzi c’est exprimé sur l’ambiance au stade Vélodrome. L’ancien marseillais explique la sensation de jouer pour un club comme l’Olympique de Marseille. Un club qui semble l’avoir marqué.

Matteo Guendouzi, ancien milieu de l’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, c’est exprimé sur l’ambiance au stade Vélodrome et la ferveur des supporters. Le milieu de 25 ans a disputé 103 matchs avec l’Olympique de Marseille et inscrit 10 buts. Le natif de Poissy n’oubliera sans doute jamais ses débuts au Vélodrome, « En fait de jouer sur ce terrain pour l’Olympique de Marseille, je pense qu’en tant que joueur c’est la plus belle chose qui puisse t’arriver. Mon premier match au Vélodrome c’est un match amical dernier match de prépa, et 25 000, 30 000 personnes pour un match amical le son que j’entendais, je me dis mais ce n’est pas possible. Donc je ressens vraiment beaucoup cette ferveur. L’un de mes premiers c’est qu’on Bordeaux stade complet, ambiance extraordinaire j’entendais même plus mes coéquipiers son terrain. J’avais la chair de poule. Je me disais « mais oh là là là c’est vraiment un truc de fou ! » . Et j’ai eu la chance de marquer très rapidement contre Saint-Étienne. J’ai couru partout j’ai sauté dans le grillage, j’ai vu tout le stade se lever, je savais plus j’étais, je savais plus où j’étais ! Je pense qu’en Europe cette ferveur qu’il y a pour l’Olympique de Marseille et les émotions que tu ressens quand t’es un joueur de l’Olympique de Marseille elles sont décuplées. Et tu te sens vraiment plus fort que tout et j’ai fait pas mal de très beaux stades, pas mal de belles ambiances aussi. Mais l’Olympique de Marseille, la ferveur qu’il y a à l’Olympique de Marseille au Vélodrome tu la retrouveras nulle part ailleurs nulle part ailleurs ! » a déclaré Guendouzi. Le joueur de la Lazio semble marquer par l’ambiance et la ferveur du peuple marseillais.

