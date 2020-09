Bon plan mercato OM : Un des meilleurs buteurs du championnat serbe pour concurrencer Benedetto ?

FCMarseille a l’habitude de vous proposer des Bons plans mercato. Villas-Boas cherche un buteur, on vous propose donc l’attaquant Nigérian Sadiq Umar, qui évolue au Partizan Belgrade. Le site spécialisé dans le foot serbe fudballskihram.fr nous le présente en détail !

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. A ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Focus sur sadiq umar

Club actuel Partizan Belgrade Poste Attaquant Taille 1m92 Age 23 ans Valeur Transfermarkt 6 millions d’€

Qui est il ?

« Sadiq Umar est un attaquant Nigérian qui a eu un parcours très particulier. Arrivé très jeune en Italie, il a terminé ses classes avec l’équipe U19 de La Spezia avant d’être récupéré par l’AS Roma en 2016. Il a ensuite enchaîné les prêts, avec plus ou moins de succès (Bologne, Torino, NAC Breda, Glasgow Rangers, Perugia). En début de saison passée, Umar a posé ses valises au Partizan Belgrade, ou il a été prêté avec option d’achat. Après une saison réussie en Serbie (12 buts et 13 passes décisives en 24 matchs de championnat), le Partizan a levé son option. C’est un attaquant très mobile qui peut facilement faire des différences dans la surface. Il est plutôt grand et agile, et il a une bonne capacité à faire jouer les autres. C’est également un bon buteur.

@Fudbalski_Hram – Source – FCMarseille – 11/09/2020

LE bémol

« Tout d’abord son prix (on y reviendra). Il peut aussi se montrer irrégulier. Lorsqu’il manque de confiance, il est capable de rater l’immanquable un weekend, et de coller un triplé le week-end suivant »

@Fudbalski_Hram – Source – FC Marseille – 11/09/2020



A Quel prix ?

Le Partizan Belgrade a fixé son prix à 15 millions d’euros. Néanmoins, l’équipe de @Fudbalski_Hram pense qu’il est possible de négocier un accord autour de 10 millions, à condition d’insérer un pourcentage à la revente. S’il y a accord sur cette somme, cela pourrait rentrer dans le budget alloué par Frank McCourt au recrutement d’un attaquant.