Bon plan mercato OM : Un international portugais pour remplacer Thauvin !

Extrait du dernier DFM de ce mardi en mode confinement. Nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas FIlhol ainsi que notre consultant Jean Charles de Bono sont en compagnie du journaliste Stats Perform, Nassim Tireche. Le mercato estival est évoqué…

De retour à la compétition avant l’arrêt de la Ligue 1, Florian Thauvin sera-t-il encore marseillais la saison prochaine ? L’ailier ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2021 et son départ sera forcément évoqué une fois la saison 2019/2020 terminée.

Lopes, le profil parfait pour succéder à Thauvin ?

Dans la dernière partie de l’émission, nous avons répondu aux questions des internautes, et le nom de l’international portugais a été évoqué. L’ancien ailier droit de l’AS Monaco végète au FC Séville (3 matches de Liga cette saison, contrat jusqu’en 2024) , le gaucher de 24 ans a pourtant était recruté pour 25M€ l’été dernier par le club espagnol. Après cette saison médiocre, la cote du joueur a baissée et l’OM pourrait en profiter y compris dans le cadre d’un prêt. De plus, le directeur sportif Monchi aurait deux joueurs olympiens dans son viseur : Bouna Sarr et Maxime Lopez. Pour nos intervenants, Rony Lopes est clairement une bonne idée de recrutement (voir extrait vidéo ci-dessus)…

Pour revoir ce DFM en mode confinement

L’équipe de FCMarseille respecte le confinement afin de limiter la propagation du Coronavirus. Pour autant, nos journalistes Ben, Nico et notre consultant Jean Charles De Bono ainsi que notre invité Nassim Tireche (Stats Perform) vous ont proposé ce mardi un DFM spécial en direct de chez eux !

Au menu : les dernières infos sur la reprise de la Ligue 1, le mercato, les joueurs libre et le cas Caleta-Car. Mais aussi un SAVlive avec les réponse à vos questions en live…

Au sommaire de ce dfm: