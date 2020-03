BON PLAN Mercato OM : Un jeune (et peu couteux) défenseur chilien pour l’après Caleta-Car ?

L’OM doit être malin désormais sur le marché des transferts après les fastes de l’ère Garcia…. Et si l’OM tentait de recruter un défenseur central chilien qui joue encore au pays ?



[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un jeune défenseur central qui évolue au Chili : Nicolás Ramirez.

Focus sur Nicolás Ramírez

Club actuel Huachipato FC Poste Défenseur central Taille 1M82 Age 22 ans Valeur estimée 1 M €

Ramirez a une progression constante — Gottenland

Alors qu’un possible départ de Duje Caleta-Car est au centre de rumeurs (United, City, Naples…), l’OM doit anticiper et chercher un défenseur central. FCMarseille a donc contacté Olivier Gotteland, agent de joueurs français basé à Buenos Aires, observateur avisé du continent sud américain, qui nous a glissé quelques mots sur ce jeune défenseur central…

« Je pense que le bon plan mercato en défenseur central va être Nicolas Ramirez. Ce jeune défenseur chilien est le plus en vue. Il a une progression constante. Ses points fort sont : les duels (un contre un notamment), sa rapidité, sa couverture de balle et son jeu de passe longue et mi longue est particulièrement intéressant pour sortir le ballon proprement de sa zone. Il doit par contre travailler son jeu de tête dans la surface adverse, son agressivité sur son vis a vis et son pied gauche… » Olivier Gottenland – source : FCMarseille

Pourquoi Ramírez serait une bonne idée pour l’om ?

L’OM va être contraint de vendre cet été. Duje Caleta-Car est une valeur marchande importante et pourrait être sacrifié. Nicolás Ramirez a l’avantage d’être jeune (22 ans), solide et avec un style de jeu qui correspond à l’OM. Jacques-Henri Eyraud l’a dit lui-même, le mercato va se tourner vers l’achat de jeunes joueurs à fort potentiel et en plus le club devra surement faire avec des moyens très limités. Nicolás Ramirez répond parfaitement aux critères de recrutement de l’OM durant ce mercato estival, avec une valeur marchande (sous?) estimée à moins d’un million d’euros d’après Transfermarkt. Son contrat se termine en fin d’année.

Le bémol

Le joueur ne connait pas l’Europe et peut toujours avoir un temps d’adaptation. Cependant, ce dernier est jeune et peut venir pour un montant limité (2 ou 3M€?) ou dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Reste qu’Andoni Zubizarreta est frileux concernant le marché sudaméricain depuis son arrivée. Seul Dario bendetto, sous l’impulsion de Villas-Boas, a été recruté. Si le directeur sportif veut tenter ce genre de paris, il pourra toujours contacter Olivier Gotteland (qui n’est pas l’agent de Nicolás Ramirez…).