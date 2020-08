Bon plan mercato OM : Un latéral allemand à bas coût pour concurrencer Jordan Amavi ?

Encore peu connu en France, le latéral gauche allemand Leon Guwara est une valeur sûre du championnat hollandais. Le compte Twitter @Foot_NL, spécialisé dans le football néerlandais, nous présente en détail ce joueur !

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Focus sur Leon guwara

Club actuel FC Utrecht Poste Latéral Gauche Taille 1m85 Age 24 ans Valeur Transfermarkt 725 000 €

Qui est-il ?

Leon Guwara est un défenseur latéral gauche qui évolue au FC Utrecht. Formé à Cologne, Guwara a débuté en pro au Werder Brême en 2016. Après 2 prêts à Darmstadt, puis Kaiserslautern, le latéral a posé ses valises à Utrecht en 2018. C’est un arrière gauche bosseur, et polyvalent, qui est capable de jouer sur tout le côté gauche. Il dispose d’un coffre intéressant et d’une technique au-dessus de la moyenne pour un arrière gauche. Il sait également apporter le surnombre offensivement.

@Foot_NL – Source – FC Marseille – 10/08

bémol

« C’est avant tout un latéral gauche moderne qui a de belles qualités offensives et qui sait lancer des attaques. Mais défensivement il y a encore du travail. Il se démène beaucoup, mais il à encore tendance à se laisser déborder et à laisser des espaces dans son dos.

@Foot_NL – Source : FC Marseille – 10/08



À Quel prix ?

En fin de contrat dans un an, Leon Guwara est une piste à très bas coût. Valorisé 725 000€ par Transfermarkt, le joueur allemand ne devrait pas coûter grand chose de plus à l’OM si le club se penche sur le dossier. Quand on sait qu’André Villas Boas veut absolument un arrière gauche, pourquoi ne pas réfléchir à cette piste ?