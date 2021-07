Bon plan mercato OM: Un meneur de jeu pour suppléer Payet ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un milieu offensif de 19 ans ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter au poste de milieu offensif. Thauvin a quitté le club marseillais, Cuisance aussi tout comme Khaoui. Alors que le nom de Thiago Almada a été annoncé comme une piste de l’OM, un autre jeune belge au profil similaire pourrait être intéressant: Anouar Ait El Hadj.

FOCUS SUR Anouar Ait El Hadj

Club actuel Anderlecht Poste Milieu offensif Taille 1m68 Âge 19 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6M€

QUI EST-IL ?

Pur produit de la formation d’Anderlecht, le belge d’origine marocaine est un joueur de petit gabarit, très à l’aise techniquement. Capable de jouer derrière l’attaquant, il peut aussi évoluer dans un rôle de deuxième buteur. Meneur de jeu, sa rapidité et sa technicité peuvent également lui permettre d’évoluer un cran plus haut en tant que second attaquant. International U21, il est sélectionné avec toutes sélections de jeunes, pour son futur il n’a pas encore tranché entre le Maroc et la Belgique.

POURQUOI Ait El Hadj SERAIT UNE BONNE IDÉE POUR L’OM ?

Avec une valeur marchande de 6M€, Anouar Ait El Hadj reste un joueur abordable financièrement pour l’OM. En le recrutant, le club marseillais pourrait compter sur un élément offensif doté d’une certaine polyvalence qui pourrait plaire à Jorge Sampaoli. À seulement 19 ans, le jeune joueur a une marge de progression intéressante. Après s’être imposé dans son club formateur comme un titulaire en puissance, il pourrait franchir un cap en jouant la Ligue Europa. Nul doute que son recrutement pourrait être une plus-value intéressante pour le club.

le bémol

Joueur de petit gabarit, la puissance du championnat de France pourrait être un frein pour mettre en valeur ses qualités. Auteur de 3 buts et une passes décisive, en 28 matchs joués, il devra être plus décisif en terme de statistiques pour s’imposer dans la durée à l’Olympique de Marseille.