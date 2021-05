OM : Sampaoli fixe les objectifs pour la saison prochaine !

De passage en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Metz ce dimanche, Jorge Sampaoli a eu l’occasion de parler de la saison prochaine. Le coach argentin a déjà des idées d’objectifs à tenir.

L’Olympique de Marseille disputera dimanche soir son dernier match de la saison face à FC Metz. L’OM arrive au bout d’une saison compliquée durant laquelle le club a connu de grands changements ainsi que des évènements extra sportifs marquants. Même si la qualification en la Ligue Europa est quasiment acquise, Jorge Sampaoli veut d’aborder assurer cette 5e place.

« Ma satisfaction serait d’arriver à qualifier l’équipe pour la Ligue Europa. Vu le scénario de cette saison qui était compliquée, c’est ce qui nous a le plus motivés sur ces derniers matches. Le plus complexe a été la gestion du groupe. Il y a eu des problèmes au niveau de l’ambiance. Des choses très dures se sont passées cette saison. Cela n’a pas été facile pour permettre au groupe d’atteindre son objectif. J’aurais aimé avoir 30 joueurs disponibles avec le même objectif. Ça a été le plus difficile pour moi et je le vois comme un échec car c’est quelque chose que je n’ai pas réussi à obtenir. Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)

l’IDée, FAIRE UNE éQUIPE COMPétitive comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco — Jorge Sampaoli

En cette fin de mois de mai, tous les esprits se tournent vers la saison prochaine. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria planchent d’ores et déjà sur le mercato estival et ont établi leurs plans et objectifs pour l’exercice à venir.

L’idée est de faire une équipe compétitive pour la saison prochaine comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco. Une équipe qui puisse profiter d’une défaillance du grand favori qu’est le PSG. Mais tout dépendra de la capacité économique du club. Nous devons avoir la capacité économique de bâtir une équipe. Ce n’est pas la même chose de reconstruire une équipe à 60% ou 80% et de la renforcer. L’entraîneur n’est pas lié aux investissements, il doit résoudre avec ce qu’il a à disposition avec créativité. Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)