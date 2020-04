Bon plan Mercato OM : Un pari à faire sur milieu de terrain technique made in Ligue 1

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec Jean Charles de Bono, Mourad Aerts, Yacine Youssfi et Stéphane Mbia. Aprés la longue interview de l’ancien milieu de terrain marseillais, notre second invité nous donne trois bons plans mercato, dont celui menant à Samuel Moutoussamy…

[Ceci est une suggestion de notre invité, en aucun cas cette rubrique ne peut être considérée comme une rumeur ou info mercato OM]

Retrouvez en images ci-dessus le bon plan mercato de notre invité Yacine Youssfi. Ce dernier nous propose le profil de Samuel Moutoussamy afin de renforcer le milieu de terrain olympien qui pourrait perdre Sanson et Strootman cet été. Le milieu nantais de 23 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2024…

On peut faire un petit braquage en prenant Moutoussamy — Yacine Youssfi

« C’est un joueur très technique qui à un certain coffre. Il a des qualités de percussion et de dribble. Pour moi c’est un milieu central gauche. Il doit améliorer deux choses : l’aspect défensif de son et la finition. Il n’est plus vraiment titulaire cette saison, il y a un coup a jouer d’autant que Nantes devrait avoir besoin de liquidité. Cela a tout du bon profil, on pourrait faire un petit braquage en le prenant… » Yacine Youssfi – Source : Débat Foot Marseille

