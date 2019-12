BON PLAN MERCATO OM : Un pari à tenter avec ce buteur espagnol ?

L’OM doit être malin désormais sur le marché des transferts après les fastes de l’ère Garcia…. Et si l’OM tentait de recruter un attaquant en mal de temps de jeu à Dortmund ?



[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose l’attaquant espagnol du Borussia Dortmund : Paco Alcácer.

Focus sur Paco Alcácer

Club actuel Dortmund Poste Attaquant Taille 1M75 Age 26 ans Valeur estimée 42 M €

Qui est-il ?

Paco Alcacer a été formé au FC Valence. Il s’est imposé dans le club espagnol à partir de 2013. Ses performances ont attiré le grand FC Barcelone qui a misé 30M€ sur lui en 2016. Mais le buteur n’a pas eu sa chance en Catalogne et s’est résolu à quitter l’Espagne en 2018. Il a rejoint Dortmund dans le cadre d’un prêt, avant de définitivement signer avec le club allemand en 2019 pour un montant de 21M€. Auteur de 18 buts en 19 matches d Bundesliga la saison dernière, il s’est retrouvé plus souvent comme remplaçant cette saison sous les ordres de Favre (5 buts en 11 matches).

Pourquoi alcacer serait une bonne idée pour l’om ?

L’OM s’est offert Dario Benedetto cet été. L’attaquant argentin est un titulaire indiscutable mais n’a pas vraiment de doublure à son poste, Valère Germain étant trop limité seul en pointe. André Villas-Boas serait ravi de récupérer un attaquant de pointe cet hiver afin d’atteindre l’objectif d’une qualification en Ligue des Champions en juin prochain. Seul un prêt avec option d’achat est envisageable dans ce dossier vu le montant hypothétique d’un transfert. Mais Paco Alcacer, qui était déjà considéré comme un remplaçant par Favre (qui lui préfère Gotze ou Reus), devrait encore moins jouer avec l’arrivée du prodige Haaland…

Le bémol

Au dela du montant d’un transfert et de son salaire, le pobléme avec Paco Alcacer concerne sa fragilité. Le buteur espangol est souvent blessé, déjà deux fois cette saison (tendon d’achille et genou) pour un total de 40 jours d’indisponibilité depuis le début de la saison 2019/2020. Déjà la saison derniére il avait raté 8 matches avec Dortmund à cause de 8 blessures différentes. Enfin, la concurrence espagnole est forte sur ce dossier…

Paco Alcacer a informé les dirigeants du BVB de son intention de quitter Dortmund et de retourner en Espagne. L’Atlético Madrid a déjà contacté l’attaquant et propose 30 M€ pour son transfert.

(@Marcatransfer) pic.twitter.com/bLFEfQV5VF — Actu Foot (@ActuFoot_) December 30, 2019