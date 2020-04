Bon plan mercato OM : Un (très) jeune talent au poste de défenseur central

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Jean Charles de Bono (consultant FCM), Nicolas Filhol (journaliste FCM) et Mourad Aerts (Journaliste FCM). Ce dernier nous propose un jeune défenseur de TFC : Bafodé Diakité.

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Mourad Aerts nous parle du jeune défenseur central toulousain de 19 ans: Bafodé Diakité.

Sa valeur transfermarkt est de six millions d’euros — Aerts

« Je l’avais vu jouer contre Brest et il avait marqué 2 buts ce jour-là, c’est un jeune défenseur central. Il est très jeune (19 ans) et il m’avait fait très bonne impression. Il avait aussi été pas mal face à Lyon. Il est vraiment bon de la tête. Ce genre d’espoir c’est le marché du football. Mais on ne sait pas à cet âge s’il va exploser. Des Cherki ou Camavinga, ce n’est pas ça. C’est peut être plus intelligent de se positionner sur ce genre de profil plutôt qu’un Sangaré qui va coûter 20M€… » Mourad Aerts – source : FCMarseille