Bon Plan Mercato OM : Une ancienne star de Villas-Boas bientôt libre, à saisir ?

André Villas-Boas fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille et semble piloter le recrutement du club. Et si devant le peu de moyens à disposition, AVB se tournait vers d’anciennes connaissances ?

Attention, il s’agit ici de suggestions et non pas d’une info attestant du fait que l’OM suit ses joueurs !

Lors de sa carrière, le Portugais a coaché un certain nombre de grands attaquants. Parmi eux se trouve Artem Dzyuba, grand au sens littéral et figuré. L’attaquant russe a en effet collaboré avec AVB lors de la saison 2015/16 au Zenit Saint-Pétersbourg et a notamment brillé en Champion’s League.

À bientôt 32 ans, le golgoth russe (1m96) arrive en fin de contrat à la fin du mois. Toujours en forme, comme peut l’attester Lyon contre qui il a marqué à l’aller et au retour cette saison en Ligue des Champions, il pourrait constituer une opportunité à très court-terme même s’il ne rentre pas vraiment dans la nouvelle politique de recrutement…

Pour rappel, selon la presse russe, AVB aurait déjà tenté de faire venir son ancien poulain en France la saison passée…

« Villas-Boas a fait une demande pour Artem »

« Villas-Boas, quand il a accepté de rejoindre Marseille, a fait une demande pour Artem. Je le sais » Gennady Orlov – Source : Sport-Express en janvier 2020