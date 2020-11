Bon Plan mercato OM : Une pépite belge de 18 ans…

Pendant cette trêve international, FCMarseille vous propose quelques bons plans mercato. Le nouveau directeur sportif Pablo Longoria a une réputation de dénicheur de très jeunes talents, il doit donc connaitre : Aster Vranckx.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Dans le cadre d’un entretien concernant la rumeur mercato d’un intérêt de l’OM pour Issa Kaboré, le journaliste pour Walfoot Florian Hoolsbeek nous a parlé du jeune milieu de terrain qui joue aussi au KV Malines, Aster Vranckx.

FOCUS SUR Aster Vranckx Club actuel Yellow Red KV Malines (Belgique) Poste Milieu Taille 1m83 Age 18 ans Valeur Transfermarkt 7,5 M€

Aster Vranckx Le prochain Tielemans ?

« Il y a de très bons jeunes au KV Malines, il y a notamment un très jeune milieu de terrain que l’OM devrait aller chercher d’ailleurs. C’est Aster Vranckx. C’est une pépite, il a 18 ans et il joue en équipe première. Lui tous les plus grands clubs belges sont dessus. Il vaut 10M€ et certains clubs sont prêts à les mettre car après il peut partir en Premier League pour bien plus de 15M€. Ce n’est pas un six, il est capable d’emmener le ballon et de se projeter dans la surface adverse un peu comme l’international belge Youri Tielemans si je dois le comparer à quelqu’un (ex Monaco, à Leicester aujourd’hui, ndlr). Il a une bonne frappe et une maturité étonnante pour son âge. Si tu tapes son nom sur google tu vas voir deux choses de lui, un raté incroyable à 31 centimètres du but, il a trébuché et cela a fait le tour du monde. C’est un top joueur, un club allemand en l’occurrence Wolfsburg a proposé 6M€ cet été et le FC Malines a dit non parce qu’ils espèrent en tirer 10M€. Il se chuchote qu’Anderlecht aimerait le prendre cet hiver. »

Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/11/2020)

Le chiffre : 3

C’est le nombre de buts marqués par Aster Vranckx cette saison avec le KV Malines en Jupiler League. Le milieu de terrain a disputé 7 matches dans cette compétition.

✌️ | Réagir avec les pieds. Bravo Aster Vranckx ! 💯😍#KVMSTV pic.twitter.com/CLUufs1Gnl — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 26, 2020