Mercato OM : « Issa Kaboré? Il peut exploser mais… »

Pisté par l’Olympique de Marseille, Issa Kaboré peut-il exploser et devenir l’un des meilleurs latéraux droits du football? Selon Florian Holsbeck qui a répondu à nos questions, il vaudrait mieux que l’OM re-tente le coup Maelhe…

Ces derniers jours, une rumeur mercato liait Issa Kaboré, un jeune latéral droit appartenant à Manchester City, à l’Olympique de Marseille.

il vaut mieux miser sur un profil comme Maehle qui est plus fort — HOLSBECK

Prêté à Malines en Belgique, le défenseur a un fort potentiel selon Florian Holsbeck, journaliste belge pour Walfoot. Ce dernier a cependant affirmé à Football Club de Marseille que pour l’OM, il serait préférable de re-tenter le coup pour Joakim Maehle qui évolue à Genk.

« Il peut exploser mais il y a du travail à faire. Il y a quelque chose qui ne ment pas : les gros clubs belges ne sont pas intéressés à lui. Normalement, un joueur de Malines qui part à 4M€ c’est à la portée du Club de Bruges qui en plus cherchait un latéral droit tout l’été tout comme Anderlecht. Pour moi c’est un signe. (…) Ce n’est pas une valeur ajoutée pour l’OM. Si on veut être certain de pouvoir récupérer de l’argent il vaut mieux miser sur un profil comme Maehle qui est plus fort, plus constant et qui apporte des garanties. »

Florian Holsbeck – Source : FootballClubdeMarseille.fr