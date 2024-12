Bon plan mercato OM : Zakaria El Ouahdi, un latéral droit offensif !

Après une première partie de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM doit surtout vendre lors du mercato d’hiver. C’est la trêve hivernale et FCMarseille vous propose les habituels bons plans mercato !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Zakaria El Ouahdi est un latéral droit marocain de 22 ans, évoluant dans le club de KRC Genk. Ce Belgo Marocain a joué 18 match de Jupiler League cette saison, il dispose d’un contrat jusqu’en 2028 avec le club belge.

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos), qui fait souvent des debrief avec nous et qui suit l’actualité des joueurs marocains pour le médias le Lions de l’Atlas, nous a glissé son nom et nous explique qui il est.

Latéral droit de formation il évolue depuis 2 saisons à Genk en Belgique. Le joueur Marocain de 22 ans a participé à la fois à la CAN U23 remporté avec le Maroc et aux JO 2024 ou il a remporté la médaille de bronze. A noter qu’il a fait toute la compétition à gauche (à droite Hakimi était l’un des plus de 23 ans…)

Il aura été l’un des meilleurs sur le terrain et sait se montrer à la fois offensif mais également bon défensivement… Il a également joué dans une défense à 5 en piston droit, pratique quand on connaît la tendance actuelle du jeu de De Zerbi.

L’été dernier le Benfica avait fait une offre de 10M€ pour le recruter mais faute d’avoir trouver son remplaçant dans les temps Genk a du refuser… (l’offre a été faite après les JO!). Il a un profil un peu similaire à celui de Merlin dans sa façon de se projeter et son efficacité offensive, il sait marquer et délivrer des passes décisives. Il est un titulaire indiscutable du côté de Genk où il joue tout les matchs et dans leur quasi intégralité.

Le Benfica a depuis recruté Issa Kaboré en prêt comme doublure de Bah qui devait partir mais qui a prolongé depuis la non venue d’El Ouahdi. Actuellement leader du championnat Belge le Marocain ne partira que pour mieux et l’OM serait indéniablement une belle progression dans le plan de carrière du joueur qui serait encore d’avantage visible aux yeux du sélectionneur qui ne l’a appelé qu’une fois sans le faire jouer, ce qui a poussé la Belgique à essayer de le rapatrier dans son giron pour en faire un diable rouge.