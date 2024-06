Bon plan Mercato : Un marocain pour accompagner Aubameyang ?

Extrait du dernier numéro de notre émission estivale l’Apéro Mercato avec Jean Charles de Bono et Benjamin Courmes. Extrait de notre traditionnelle « bon plan mercato » pour l’Olympique de Marseille. Le journaliste du FCM milite pour un buteur de l’Olympiakos.

Lors de notre émission l’Apéro Mercato disponible sur notre chaîne Youtube, notre journaliste Jean Charles de Bono nous a livré son bon plan pour le mercato de l’OM : Ayoub El Kaabi, le buteur marocain gagnant de la Conférence League avec l’Olympiakos !

« C’est un très bon buteur libre qui a 30 ans, qui a marqué 33 buts l’année passée, qui a gagné la conférence League. Il marque le but de la victoire en plus. Il a fait des performances incroyables. C’est un international Marocain, libre, donc pourquoi pas se pencher un peu vers ce joueur-là, on sait qu’on aura besoin aussi d’un joueur pour accompagner Aubameyang s’il reste. Cela serait un joueur qui pourrait l’accompagner, car il joue sur les 3 postes offensifs : à gauche, à droite et au centre. Continuons à prendre des joueurs qui marquent et font de belles saisons. Il aura certainement des demandes ailleurs, mais si l’on peut se pencher dessus ça serait mon coup de cœur. C’est un joueur qui a des performances, comme Mikautadze dont on parlait. »

De Bono milite pour Ayoub El Kaabi

D’autant plus que le cas de Moumbagna pourrait évoluer lors des prochaines semaines, après l’incident devant la commanderie, comme le rapelle notre journaliste Rayane benmokrane : « Sachant que Moumbagna a émis des hypothèses sur un probable départ après ce qui lui est arrivé en fin de saison avec Meite et Onana. Donc on pourrait aussi comprendre l’intérêt de prendre un autre attaquant. »