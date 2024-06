Mercato OM : Traumatisé, Moumbagna envisage déjà un départ …

Recruté durant le dernier mercato d’hiver, l’attaquant camerounais Faris Moumbagna ne serait pas contre un départ cet été. Selon La Provence, ce dernier serait traumatisé par la violente tentative de vol de voiture dont il a été victime avec Onana en mai derneir.

Selon le journal La Provence, Faris Moumbagna ne serait pas contre changer d’air six mois après son arrivée. Et pour cause, l’attaquant de l’OM serait traumatisé par la violente agression dont il a été victime il y a quelques semaines. Pour rappel, plusieurs joueurs dont l’international camerounais ont été victime d’une fusillade qui a visé leurs véhicules à la sortie de leur centre d’entraînement dans la nuit du 19 au 20 mai dernier.

Le procureur de la République de Marseille a ouvert lundi une information judiciaire des chefs de « tentative de vol avec armes et tentative de meurtre en bande organisée », confirme Nicolas Bessone au quotidien régional ce samedi.

On a vu des choses, ça pique les yeux ! (Dugarry)

Concernant l’aspect purement sportif, Faris Moumbagna n’a pas du tout convaincu depuis son arrivée à l’OM au mois de janvier dernier. L’ancien olympien Christophe Dugarry n’avait d’ailleur pas été tendre avec lui sur les ondes de RMC Sport.

« Il va peser sur les défenses. C’est un sacré athlète mais le football, ça se joue dans les pieds, ça ne se joue pas que dans les muscles ou dans les jambes. Il a monté de telles limites techniques que c’est presque étonnant de voir qu’un joueur avec aussi peu de qualités techniques puisse jouer en L1. On a vu des choses, ça pique les yeux ! Il doit avoir des qualités, pour l’instant, il n’a pas pu les montrer. Mais s’il est là, c’est qu’il doit quand même avoir quelque chose », a déclaré Christophe Dugarry sur l’antenne de RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.