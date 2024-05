Bonne nouvelle pour Gasset, la presse italienne s’enflamme pour le vélodrome, l’incroyable cible du Bayern (ex OM)… Les 3 infos OM du jour

Retrouvez comme chaque jour sur FCM les trois infos qu »il ne fallait pas manquer ce jour dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

1 – Infirmerie OM : Une très bonne nouvelle pour Gasset pour le match retour !

L’OM a concédé un match nul ce jeudi soir face à L’Atalanta (1-1) ce jeudi soir lors de la demi finale aller de la Ligue Europa. Au terme de la rencontre, l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset a donné des nouvelles de l’infirmerie olympienne. Il pourra compter sur le retour d’un joueur pour le match retour.

Le coach de l’OM Jean Louis Gasset a annoncé le retour d’un joueur pour le match retour contre l’Atalanta la semaine prochaine. Il s’agit de Bamo Meité. Une bonne nouvelle pour le technicien olympien qui manque de solutions dans ce secteur défensif depuis plusieurs semaines.

«On en a ce soir qui débutaient et qui ne pouvaient jouer qu’une heure, que ce soit Clauss ou Sarr. On va récupérer Gigot, qui était suspendu, et Meïté. On va pouvoir avoir un effectif plus conséquent que ces derniers temps, » a ainsi indiqué le coach marseillais en conférence de presse d’après match.

Un retour important dans un secteur de jeu impacté par de nombreuses blessures ces dernière semaines.

2- OM : La presse Italienne s’enflamme littéralement pour le Vélodrome et les supporters marseillais

Le volcan est une nouvelle fois rentrée en ébullition hier pour la demi-finale aller de la Ligue Europa. Malgré le nul 1-1 et les regrets que l’OM peut avoir, les marseillais en tribune et sur le terrain, ont fait vivre l’enfer aux italiens !

Dans cette demi-finale aller de Ligue Europa, le Vélodrome a une nouvelle fois joué son rôle à fond ! Avec plus de 65 000 passionnés dans son antre, les supporters marseillais ont fait vivre un véritable enfer aux joueurs de l’Atalanta, comme l’avait promis Longoria avant la rencontre.

L’ambiance du Vélodrome a même choqué la presse italienne ! Giorgio Dusi, journaliste à la 𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 est même allé à dire qu’Anfield est une bibliothèque à côté du Vélodrome.

« Je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche même de celle du Vélodrome : pour gagner ici, dans une telle ambiance, on a le sentiment qu’il faut un véritable exploit. Anfield ressemble à une bibliothèque en comparaison. »

« Le nul dans le volcan du Vélodrome vaut de l’or »

Quatre journaux italiens ont loué l’ambiance exceptionnelle hier soir, au Vélodrome.

𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐫𝐚 : « Pendant tout le match, le stade a tremblé (…). Les deux virages se répondent dans un jeu sans égal (…). La Dea a dû faire face à l’effet Vélodrome, unique en Europe. »

𝐋𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 : « L’Atalanta est parvenue à sortir indemne de « l’enfer acoustique du Vélodrome hier soir. »

𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 : « L’Atalanta est plus forte que l’OM, mais la différence, c’est Marseille qui a su la compenser. (…) Le Vélodrome est un conteneur de bruits décomposés car secteur du stade supporte à sa manière. Résultat, un incroyable grondement qui ne s’arrête jamais. »

𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 : « Le nul dans le volcan du Vélodrome vaut de l’or. »

3- Rudi Garcia pisté par le Bayern ?

Une chose est sûre au Bayern de Munich, Tuchel quittera le club en fin de saison. Mais qui sera donc le nouvel entraîneur du club bavarois ? Zidane, Ralf Rangnick, Nagelsmann ou la nouvelle rumeur surprenante… Rudi Garcia !

Qui succèdera à Thomas Tuchel sur le banc du FC Bayern Munich ? C’est une décision pour le club allemand qui a pour but d’entamer un nouveau cycle. Le problème c’est que la priorité était Julian Nagelsmann et que ce dernier vient de prolonger à la tête de la Mannschaft ! Mais le Bayern a essuyé un deuxième refus plus récemment avec Ralf Rangnick. En effet, selon Bild, l’entraîneur allemand aurait refusé l’offre du club bavarois pour rester le sélectionneur de l’Autriche.

Zidane, quant à lui, a l’air réticent également de débarquer en Allemagne. Malgré que ce soit un grand club, capable de gagner des titres, la légende du Real Madrid ne parle pas un mot d’allemand et estimerait que ce serait un problème.

Ces nombreux refus ont contraint le club munichois à revoir ses plans, une fois de plus. Ce vendredi, l’Equipe a dévoilé plusieurs (nouveaux) candidats pour succéder à Tuchel, dont l’ancien entraîneur de l’OM Rudi Garcia. Libre depuis son renvoi de Naples, il serait un candidat sérieux en interne pour prendre la tête du club. Un feuilleton qui ne cesse de terminer, et dont l’issue est imprévisible !

