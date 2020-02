Bonne nouvelle pour Villas-Boas, mauvaise opération pour les marseillais et Eyraud s’exprime sur la formation… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le capitaine nîmois suspendu, le classement de Ligue 1 et Eyraud qui se félicite du centre de formation olympien… Les 3 infos OM de ce lundi !

Ce dimanche face au Stade Rennais, Anthony Briançon a reçu un carton rouge. Il sera donc suspendu pour la réception de l’Olympique de Marseille ce vendredi.

L’Olympique de Marseille n’a pas pris les trois points face au FC Nantes. Une défaite qui a permis au Stade Rennais de reprendre trois points au classement après leur victoire face à Nîmes.

Les Crocos seront d’ailleurs les prochains adversaires de l’OM en Ligue 1. Ce vendredi, les joueurs d’André Villas-Boas se déplaceront aux Costières pour la 27e journée du championnat. Les Nîmois seront amputés d’un membre très important de l’effectif pour la réception des Marseillais.

En effet, face aux Bretons ce dimanche, le Nîmes Olympique a perdu son Capitaine, Anthony Briançon ! Exclu de la rencontre pour un carton rouge, il ne sera pas disponible pour affronter l’Olympique de Marseille lors du prochain match.

Un coup dur pour les Crocos mais une bonne nouvelle pour André Villas-Boas… Pour rappel, le défenseur central nîmois avait trouvé le chemin des filets face à l’OM au Vélodrome.

That is an absolutely shocking red card 😮

Rennes wonderkid Eduardo Camavinga is full-on clotheslined by Anthony Briancon of Nimes!

A yellow card was given before VAR stepped in. Wow. pic.twitter.com/1cWDHw7IKI

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 23, 2020