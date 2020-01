Bordeaux : Costil prévient : « Marseille c’est le match de l’année! »

Après la rencontre face à Lyon (perdue 2-1 par les Bordelais), Benoît Costil a évoqué le match qui les opposera à l’OM.

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont affronté Lyon en Ligue 1. Malchanceux, les hommes de Paulo Souza ont perdu leur rencontre. Le but de l’égalisation 2-2 a été refusé pour une position de hors-jeu par Clément Turpin.

Marseille c’est le match de l’année ! — COSTIL

Après le match, le Capitaine des Girondins s’est exprimé dans le vestiaire pour remotiver ses troupes à la suite de la défaite. Le club a décidé de filmer la scène et la publier sur les réseaux sociaux. A 30 secondes, une petite phrase glissée par le gardien de but français n’a pas échappé à l’attention des supporters marseillais.

« C’est interdit de lâcher les bras. C’est trop facile d’être bien et joyeux quand ça va bien. Les vrais bonhommes, c’est dans les moments difficiles qu’on les voit. Ils sont là pour aller poser leurs cou*lles sur le terrain le match d’après. Là on va à Pau, pas le droit à l’erreur. Après on va à Nantes et on reçoit Marseille. Marseille c’est le match de l’année ! Donc pas de doute, pas de psychose. Il faut faire mieux. »

Benoît Costil – Source : Twitter Girondins de Bordeaux