Rennes – OM (0-1) : Villas-Boas se réjouit d’écarter Rennes !

Après la rencontre, André Villas-Boas s’est exprimé aux caméras du club pour évoquer la victoire de l’OM à Rennes.

Ce vendredi, l’OM ouvrait la 20e journée de Ligue 1 face à au Stade Rennais. Les joueurs d’André Villas-Boas ont pris les trois points grâce à un but de Kevin Strootman à la 81′ minute. Le coach portugais s’est exprimé sur ce qui a permis à l’OM de s’imposer face à leur adversaire du soir.

On a eu un peu de chance sur le but — AVB

« Les deux équipes auraient pu marquer un but en première période. C’était équilibré… Mais en deuxième mi-temps, on a raté trop de passe, on a trop reculé. L’état d’esprit aujourd’hui a fonctionné pour nous. L’équipe était compacte, bien agressive. On a eu un peu de chance sur le but qui nous donne les trois points… Parfois on gagne comme ça, pas très beau… Mais c’est une grande victoire pour nous. Nous sommes en janvier et on écarte un adversaire de manière considérable, c’est toujours intéressant. »

André Villas-Boas – Source : OM