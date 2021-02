Bordeaux – OM : C’est hécatombe côté marseillais, de nombreux absents et non des moindres…

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. La dernière victoire en Gironde en 1977 grâce à un but de Victor Zvunka. L’OM sera privé de nombreux joueurs pour cette rencontre et non des moindres.

44 ans, près d’un demi siècle que l’OM n’a plus gagné en Gironde… Mercredi face à Auxerre, l’OM a cassé une série noire de 7 matchs sans victoire. Il faudra capitaliser sur ce succès pour enfin s’imposer à Bordeaux d’autant que les bordelais ne sont eux aussi pas au mieux actuellement puisqu’ils restent sur 4 défaites consécutives.

5 titulaires absents ?

Pour autant, Nasser Larguet devra faire face à plusieurs absences, et non des moindres. Dimitri Payet est suspendu, tandis qu’Arkadiusz Milik, Alvaro, et Jordan Amavi, sont toujours convalescents et Caleta Car très incertains. C’est donc avec une équipe amputée de 5 titulaires que l’OM devra tenter de mettre fin à cette anomalie historique.

Et l’une des attractions de cette rencontre pourrait être le jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng. Buteur mercredi à Auxerre pour sa première apparition sous le maillot de l’OM. Avec toutes ses absences il pourrait avoir de nouveau du temps de jeu