Bordeaux – OM : Pourquoi les Marseillais vont l’emporter après 43 ans de malédiction

Sur les antennes de RTL, Florian Gazan est revenu sur la malédiction des Marseillais en terre girondine. Il explique pourquoi il voit l’OM s’imposer ce dimanche soir !

Le déplacement à Bordeaux est toujours un grand moment dans la vie des supporters de l’Olympique de Marseille… Cela fait 43 ans que les Olympiens ne se sont pas imposés en terre girondine et cela pourrait être l’année où la malédiction sera brisée.

L’OM a peut-être trouvé le vaccin de toutes ces malédictions qui leur pourrissent la vie — GAZAN

Selon Florian Gazan, journaliste sur RTL, c’est cette saison que les Marseillais vont pouvoir retrouver le chemin de la victoire. Il explique pourquoi.

« Je vous annonce que Marseille va l’emporter en terre girondine. Je sais, sur le papier, ça n’a pas l’air fou-fou comme pari. Bordeaux ce n’est plus ce que c’était, Marseille non plus. Sauf que Bordeaux-OM, c’est un match pas comme les autres car flotte au-dessus de lui une véritable malédiction. Marseille n’a plus gagné à Bordeaux depuis 43 ans, un truc absolument incompréhensible. Même le grand OM de Bernard Tapie a échoué en Gironde, idem pour celui de Didier Deschamps. La dernière victoire, c’était le 1er octobre 1977 (…)Toute série s’arrête forcément un jour, comme celle des marseillais face au PSG qu’ils ont brisés en septembre dernier après neuf ans sans victoire. L’OM a peut-être trouvé le vaccin de toutes ces malédictions qui leur pourrissent la vie. Il y a des signes qui prouvent qu’on s’en rapproche : sur les dix derniers matches à Bordeaux, il y a eu 8 matches nuls, et ça s’est souvent joué à un cheveu de l’ancien maire Alain Juppé. Et cette saison, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont déjà perdu cinq fois à domicile, la dernière étant pas plus tard que mercredi dernier en Coupe de France. C’est quand même un comble d’avoir un stade qui s’appelle Matmut Atlantique, et de ne pas assurer. Alors, j’y crois ! » Florian Gazan – Source : RTL