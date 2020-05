Boudjellal à l’OM ? La réponse cash du principal intéressé !

Mourad Boudjellal s’est retiré du RC Toulon, club de Rugby qu’il aura emmené très haut. L’entrepreneur français a déjà annoncé qu’il souhaite désormais se lancer dans le football. Son nom a parfois circulé du côté de l’OM. Invité sur France 3, Boudjellal a été clair, net et précis sur le sujet…

Absolument aucun contact avec l’OM !

« L’OM ? Ça fait partie des choses dont on me parle également mais je peux vous dire que je n’ai absolument aucun contact avec l’OM. C’est de la science fiction. Par contre dans mes projets, il y a des clubs qui sont autour, autour de Toulon. Tout le monde sait que je n’ai pas envie de m’éloigner très très loin de mon département. Déjà ça va être compliqué de porter un polo avec un autre nom de ville que Toulon donc je m’y prépare psychologiquement, c’est pas facile. Mais ça va se faire, j’ai dit que j’irais dans le foot, j’irais dans le foot. Mon choix du cœur, c’était Toulon, c’est clair. Le choix de la raison, c’est ailleurs parce qu’il y a des opportunités bien plus intéressantes qu’à Toulon. »

Mourad Boudjellal – Source : France 3

Mourad Boudjellal était l’invité ce soir du JT de France 3 Provence 👇 pic.twitter.com/KQ4qLpwcqk — Gearie (@jeg13269) May 23, 2020