Bouhafsi confirme pour le coach, Longoria tient sa promesse et Le clan Gallardo prend la parole… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Bouhafsi confirme la priorité et écarte une piste, Longoria tient sa promesse concernant la compagne d’abonnement et le clan Gallardo s’exprime sur la rumeur OM…

Mercato OM : Coach, Bouhafsi confirme la priorité et écarte une piste !

Le temps passe et l’OM n’a toujours pas trouvé son nouvel entraineur. Alors que Pablo Longoria semble affiner ses piste, Marcelo Gallardo semble se rapprocher de Marseille ces dernières heures, mais pour le moment il n’y aurait pas d’accord entre l’argentin et le club. D’après les informations de Mohamed Bouhafsi, Marcello Gallardo n’a pas encore d’accord avec l’Olympique de Marseille. Le journaliste de France Télévision, interpellé sur Twitter par un supporter marseillais, a assuré que le club phocéen et le technicien argentin de 47 ans étaient en discussions actuellement. Loïc il n’y a pas encore d’accord avec Gallardo. Il y a des discussions en cours. Il fait partie des 2 pistes favorites pour le moment … Gallardo a d’autres pistes aussi. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 12, 2023 Gallardo en tête de liste, Grosso pas ciblé ! Cela vient confirmer ce que nous relayions ce matin, à savoir que Marcelo Gallardo et la direction marseillaise se sont rencontrés pour discuter de l’arrivée de l’ancien entraineur de River Plate sur le banc de l’OM. Toujours bien renseigné même s’il ne travail plus dans le sport, Mohamed Bouhafsi a confirmé que le muñeco fait partie d’une shortlist de 2 noms, mais qu’il aurait aussi d’autres pistes que Marseille. De plus, selon le journaliste, Fabio Grosso ne fait pas partie de ces 2 priorités de Longoria.

OM : Longoria tient sa promesse concernant la campagne d’abonnement 2023/24 !

L’OM a ouvert sa campagne d’abonnement pour la saison prochaine, 48 000 places seront disponibles pour les abonnés soit 3 000 de plus que la saison passée. Comme l’avait expliqué le président Longoria lors de sa dernière conférence de presse.

L’Olympique de Marseille a ouvert ce matin, la campagne d’abonnement pour la saison 2023/2024. L’affluence du Stade Vélodrome ayant battue tous les records cette saison, 48 000 abonnements seront désormais disponibles contre 45 000, l’été dernier.

Le programme a déjà été dévoilé :

Abonnements virages, réservés aux adhérents des groupes de supporters :

– 12 juin au 9 juillet : abonnement intégral.

– 10 au 20 juillet : abonnement Ligue 1.

Abonnements tribunes :

– 12 au 23 juin : priorité abonnés de la saison 2022-23.

– 24 et 25 juin : priorité OM Prime et acheteurs ponctuels en tribunes lors de la saison 2022-23.

– 26 juin au 9 juillet : grand public, dans la limite des places disponibles.

La campagne des nouveautés

Lancée sous le nom « Odyssée Massalia », la campagne d’abonnement de l’OM propose un abonnement intégral comprenant le championnat et les coupes de France et d’Europe. Une première à Marseille, l’abonnement exclusif à la Ligue 1 sera aussi disponible pour les abonnés en tribunes latérales et coûtera moins cher que « l’abonnement intégral ».

En virage, l’abonnement Ligue 1 exclusif coûtera 180€, l’abonnement intégral est à 240€. En tribunes Ganay et Jean Bouin, l’abonnement intégral sera disponible entre 399 et 1 439€.

Mercato OM : Le clan Gallardo répond aux rumeurs !

La chaîne de télé argentine TycSports a demandé à l’entourage de Marcelo Gallardo de s’exprimer sur la situation d’El Muñeco. Pour l’instant aucun accord entre les deux parties n’est à déclarer…

Aucun accord entre l’OM et Marcelo Gallardo pour le moment ! Selon les journalistes de la chaîne argentine TycSports, l’entourage d’El Muñeco (La Poupée) nie tout accord avec Marseille, malgré ce qui peut se dire dans la presse française.

Les récentes informations parlaient également d’une décision à venir des les prochaines heures ou jours, quelque chose que dément aussi le clan Gallardo. L’Argentin ne serait pas pressé de se trouver un nouveau club et voudrait être sûr de faire le bon choix, toujours selon son entourage.

Qué hay de cierto sobre la chance de Marcelo Gallardo al #OlympiqueMarsella El equipo francés estaría interesado en contratar como DT al Muñeco. Todos los detalles.https://t.co/al8obU3k0q — TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2023

Pas d’accord mais des discussions évidentes

Si l’entourage du coach de 47 ans nie la présence d’un accord, ils ne démentent cependant pas l’existence de discussions entre les deux parties. L’avenir de Gallardo s’écrira donc peut-être bel et bien du côté de Marseille, mais il faudra sûrement devoir patienter encore un peu pour avoir le fin mot de l’histoire.

