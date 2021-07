Braga – OM : Deux retours et toutes les recrues (sauf une) dans le groupe marseillais !

L’Olympique de Marseille affronte le Sporting Clube de Braga ce mercredi soir pour le compte d’un match amical au Stade municipal de Braga. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli peut compter sur les retours de ces deux internationaux mais aussi de la présence de la grande majorité de ses recrues…

L’Olympique de Marseille a annulé son stage au Portugal à cause des conditions sanitaires du pays, pour autant les joueurs et le staff feront donc le déplacement pour affronter Braga (demain) puis Benfica dimanche.

LA PREMIÈRE de Saliba, Guendouzi et Peres

Pour cette rencontre, le coach argentin peut compter sur un grand nombre de joueurs mais en a sélectionné seulement 20. Après Gerson, Konrad De la Fuente et Under, les recrues Saliba, Peres et Guendouzi font leur première appariation ans le groupe. Toutes les recrues, excepté le gardien Pau Lopez sont présentes. De plus, Samapoli a emmener les deux participants à l’Euro, Steve Mandanda et Duje Caleta Car. A noter que les jeunes comme Kamardin, Dupont ou encore Souaré ne sont pas convoqués…

LE GROUPE DE L’OM POUR AFFRONTER LE FC SERVETTE

Gardien :

Ngapandouetnbu, Mandanda

Défenseurs:

Alvaro, Balerdi, Amavi, Peres, Saliba, Caleta Car

Milieux :

Gueye, Kamara, Gerson, Guendouzi, Rongier

Attaquants :

Payet, Ünder, Benedetto, Radonjic, De la Fuente, Luis Henrique, Dieng