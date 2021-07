L’Olympique de Marseille est très actif sur ce marché des transferts. Alors que Guendouzi et Gerson sont arrivés au milieu de terrain, Pablo Longoria pourrait tenter sa chance pour un jeune milieu de terrain qui évolue dans le même secteur de jeu…

Déjà évoqué du côté de Marseille, le nom de Patrick De Paula refait surface. D’après les informations de la Corriere dello sport, l’OM serait revenu à la charge, en prenant des informations sur le jeune milieu de terrain de 21 ans. Son transfert serait estimé à 12 millions d’euros, Lille, l’Inter ou encore le FC Séville seraient aussi sur le coup.

C’est une révélation en 2020, il confirme en 2021 — BAILLIF

Selon Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, De Paula a un gros potentiel et il a commencé à le confirmer lors de cette saison 2020/2021.

« Il a été impressionnant dans ce rôle de box-to-box pour son âge, il n’a que 21 ans. C’est une révélation en 2020, il confirme en 2021 où il est titulaire en championnat mais aussi en Copa Libertadores. Il accumule les matches, cela prouve son niveau. Si l’on doit parler de ses points faibles, c’est surtout son manque de maturité dans le jeu, il peu parfois aussi manquer de régularité dans un match. C’est un joueur qui a les défauts de son âge, même si c’est mieux en 2021. Si c’est un plan B, il aura plus besoin d’un temps d’adaptation qu’un Gerson qui est plus prêt, plus mature. De Paula a besoin à mon avis d’une année supplémentaire au Brésil avant de venir en Europe. Il doit être moins fantasque dans le jeu, il doit gommer certains excès. Il a une grosse qualité de pied, de frappe, il aime bien se projeter. Palmeiras mise énormément sur lui, Séville et l’Ajax le suivent, ils ne discuteront pas à moins de 20M€ ça c’est sûr. Il a besoin de confirmer, c’est un gros potentiel. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/05/21)

