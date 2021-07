Un club anglais suit toujours Caleta-Car, la volonté de Longoria pour Lirola, les pistes Almada – Adli toujours d’actualité… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mardi : Un club anglais suit toujours Caleta-Car, la volonté de Longoria pour Lirola, les pistes Almada – Adli toujours d’actualité.

Duje Caleta Car a bien du mal à se relancer suite à son transfert raté l’hiver dernier pour Liverpool. Cependant, l’international croate devrait changer d’air cet été, si une belle offre arrive sur le bureau des dirigeants. Et une nouvelle écurie semble s’intéresser à lui…

Sollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Après un Euro en demi teinte, il a fait son retour ce lundi matin avec le groupe de l’Olympique de Marseille. Pas certains, que l’ancien élément de Salzburg s’éternise dans le sud de la France, comme l’indique le journal l’Equipe.

A LIRE : Coutinho, Umtiti, Lirola, Diego Costa et le départ de Kamara… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

En effet, en interne, Jorge Sampaoli aurait validé le départ de son défenseur central. Alors que l’OM a recruté Balerdi, Luan Peres, et Saliba, Duje Caleta-Car devrait bien quitter l‘Olympique de Marseille cet été. Le Croate, serait toujours attiré par le championnat anglais. De ce fait, selon Pedro Almeida, Brighton penserait à lui pour remplacer son joueur Ben White, transféré à Arsenal pour 55M€.

Ben #White will sign for #Arsenal for around €55M and will have a contract until 2026.🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Duje #CaletaCar can be your replacement in #Brighton defense. 🇭🇷

Martin #Braithwaite is also on his way to England. #Wolverhampton, #WestHam and #Brighton in the race. 🇩🇰 #transfers

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 18, 2021