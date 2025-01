Brassier, Gouiri, Zalewski… Les tableaux mercato OM de ce mardi 28 janvier 2025 !

Le mercato hivernal 2025 continue, voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2025. La défaite face à Nice pourrait accélérer la fin du mercato !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce mercredi, l’OM a appris que Zalewski a dit non malgré un accord entre les deux clubs. La piste Gouiri est totalement relancée et Brassier a trouvé une porte de sortie?

A lire : Mercato : L’OM avait un accord, le joueur a dit non !

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luiz Felipe Al-Ittihad Libre

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Giovanni Simeone Naples ? Nicolo Fagioli Juventus Prêt avec OA Brian Brobbey Ajax Amsterdam ? Santiago Gimenez Feyenoord 40M€ Mathys Tel Bayern Munich Prêt Marcus Rashford Manchester United Prêt Jean Clair Todibo West Ham 40M€ Nicola Zalewski AS Roma ? Jackson Tchatchoua Hellas Verone 8M€ Renato Veiga Chelsea Prêt Reda Belahyane Hellas 12M€ Devyne Rensch Ajax 10M€ Paul Pogba Libre Libre Jakub Kiwior Arsenal Prêt Benoit Badiashile Chelsea Prêt Kilian Sildillia Fribourg 12M€ Danilo Juventus ? Andreas Pereira Fulham 20M€ (TM)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert François-Régis Mughe Kallithéa FC Prêt avec OA Enzo Sternal Anderlecht 0.5M€ + 0.5M€ Elye Wahi Francfort 26M€ + bonus