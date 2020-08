Brest – OM : AVB annonce quatre retours (et quatre absents) pour le match de dimanche !

André Villas-Boas pourra probablement compter sur le retour de quatre olympiens dans son groupe lors de la rencontre face à Brest. Dimitri Payet n’est pas de la partie…

Valentin Rongier, Jordan Amavi, Steve Mandanda et Maxime Lopez seront du voyage à Brest. AVB l’a annoncé en conférence de presse, ces quatre joueurs ne sont plus positifs au Covid-19 et intégreront le groupe pour le match de dimanche soir. Reste à savoir si leur entraineur les fera commencer au coup de sifflet de la rencontre…

Payet, Sarr et Alvaro out

Concernant le Réunionnais, même si ce dernier a été testé négatif, le joueur ne fera pas partie du groupe. Pour Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, et le troisième gardien du club, Simon Ngapandouetnbu, tous trois positifs, leur sort est déjà scellé : pas de rencontre. Longtemps menacé, le premier match de l’OM en compétition officielle devrait bien avoir lieu ce dimanche, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.