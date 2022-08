Brest – OM : Der Zakarian prévient ses joueurs avant d’affronter les Marseillais !

L’Olympique de Marseille va affronter le Stade Brestois ce dimanche soir. Avant la rencontre, en conférence de presse, le coach breton a prévenu ses joueurs.

C’est la deuxième journée de Ligue 1 et pour cette rencontre face à Brest, Igor Tudor devrait faire des choix forts dans son onze avec Payet et Sanchez sur le banc. Le même onze que face à Reims devrait être aligné avec Ünder et Gerson derrière Arek Milik pour l’attaque et Balerdi sur le côté gauche de la défense.

J’espère qu’on ne va pas les regarder jouer — Der Zakarian

En conférence de presse, le coach de Brest, Michel Der Zakarian, a prévenu ses joueurs… Il ne veut pas voir le même match que face au Racing Club de Lens lors de la première journée.

« L’OM a des joueurs de grande qualité donc il faudra être meilleur dans tous les domaines pour rivaliser. On ne peut pas se permettre d’avoir des joueurs défaillants techniquement comme la semaine dernière. Maintenant, c’est un autre match. À nous d’être présents dans tous les duels, car c’est une équipe qui va vite. À nous, le petit poucet, de bousculer cette équipe. J’espère qu’on ne va pas les regarder jouer.Le stade va être plein. On doit être connecté avec notre public pour faire un gros match. L’an dernier, il y a eu trop de défaites à domicile. Ça fait plaisir de jouer à la maison, les supporters seront avec nous. J’espère qu’ils feront beaucoup de bruit pour stimuler nos joueurs afin qu’ils se transcendent. » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (12/08/22)

Il y a une bonne énergie de la part des recrues, qui ont augmenté le niveau de l’équipe — Tudor