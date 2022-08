Mercato OM : 3 clubs veulent Milik, Tudor a tranché?

Arek Milik aurait plusieurs prétendants lors de ce mercato d’été 2022… Igor Tudor, le coach de l’OM souhaiterait cependant conserver le Polonais.

L’Olympique de Marseille ne manquerait pas de prétendants pour l’attaquant polonais Arek Milik. L’ancien joueur du Napoli n’a pas fait une grande saison sous les ordres de Jorge Sampaoli mais semble de nouveau être au coeur du projet d’Igor Tudor, le nouveau coach.

Milik retenu par Igor Tudor?

A en croire les informations de La Provence, la Juventus, Borussia Dortmund et Valence apprécient le profil de Milik et pourrait passer à l’attaque pour récupérer le Polonais. Igor Tudor ne serait pas de cet avis et verrait d’un mauvais oeil le départ de l’attaquant avec qui il aimerait travailler cette saison.

Titulaire lors de la première journée de Championnat contre Reims dimanche, Arkadiusz Milik avait réaffirmé cet été son envie de continuer l’aventure à Marseille. Il ne voudrait cependant pas revivre une saison sur le banc de touche. Avec l’arrivée de Luis Suarez et la probable venue d’Alexis Sanchez, le buteur Polonais pourrait revoir ses plans sur son avenir.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste » Arkadiusz Milik Sources : La Provence (08/06/2022)

Le vrai mercato des ventes c’est Dieng, Gerson, Guendouzi, Gueye, Milik… – Grégoire

« Amavi, Alvaro, Strootman, Radonjic, Henrique ? Pour moi c’est pas ça le mercato, ça c’est ceux dont tu veux te débarrasser. C’est pas ceux que tu veux vendre, c’est ceux dont tu veux te débarrasser, ça n’a aucun intérêt sur le marché, c’est beaucoup trop cher, Amavi c’est 300 mille euros brut par mois, Strootman aussi, ça c’est comment tu allèges ta masse salariale tout ça c’est invendable, à part Caleta-Car. C’est pas ça la vraie question, la vraie question c’est Dieng, c’est Gerson, c’est pourquoi pas Guendouzi, pourquoi pas Gueye, pourquoi pas Milik c’est là que ça se joue, c’est sur ces mecs là. La principale valeur marchande du club aujourd’hui c’est Gerson donc si tu vends un Gerson, c’est une belle affaire, il faut générer une belle affaire. Mais si c’est les noms que tu me cites c’est pas les noms des mecs à vendre ça, ça c’est les mecs à se débarrasser ça. Ne serait ce que si tu vends Dieng 15 millions d’euros tu peux financer un gars derrière facilement » Mathieu Grégoire Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)