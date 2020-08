Brest – OM : Le tribunal administratif a rendu son verdict concernant les supporters marseillais !

Le tribunal administratif de Rennes a tranché : pas de supporters olympiens aux abords du stade Francis-Le-Blé ce dimanche. Une nouvelle qui ne va pas ravir les milliers de fans marseillais…

Il faut remonter à jeudi dernier pour retracer le fil de l’histoire. Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, Christophe Marx, décide alors d’interdire le déplacement des supporters marseillais, via un arrêté, ce dimanche 30 août, pour le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, opposant le Stade Brestois à l’OM. Dans un premier temps, le risque de violences était évoqué, mais c’est la propagation du virus dans les Bouches-du-Rhône qui a poussé la préfecture du Finistère à imposer cette interdiction, par précaution.

L’Association nationale des supporters (ANS) s’en mêle

Remontée contre cette décision jugée illégale, l’ANS (Association nationale des supporters) a déposé un recours, lundi dernier, devant le tribunal administratif de Rennes.

« Il y a des mesures prises par la LFP, le ministère, un protocole sanitaire. Pourquoi, en plus de ça, on prend des mesures qui visent spécifiquement des gens qui viendraient de Marseille et qui sont supporters ? Je ne suis pas virologue, mais le club qu’on supporte n’a aucun lien avec la propagation du virus. S’ils veulent interdire le déplacement, qu’ils se servent d’arguments concrets et factuels. »

Marc De Biasi – Source : La Provence

Le verdict est tombé : recours rejeté. Les supporters marseillais ne pourront pas se rendre au stade Francis-Le-Blé, ce dimanche, nous rapporte Ouest France. Pour rappel, l’Olympique de Marseille a enregistré trois nouveaux cas de covid (Alvaro, Sarr et Ngapandouetnub) et voit sa rencontre toujours menacée. Une décision devrait être rendue dans la journée.