Ça s’accélère pour Milik, un club pour relancer Strootman? Les postes prioritaires de Longoria… Les 3 infos OM de ce samedi !

Mercato OM : Un club prêt à relancer Kevin Strootman?

Dans une mauvaise situation à l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman pourrait retrouver du temps de jeu dans un autre club cet hiver. L’international néerlandais a été proposé à un club par l’OM.

Le mercato hivernal 2021 a ouvert ses portes officiellement ce samedi 02 janvier 2021. Si les rumeurs s’accumulent côté arrivés (Milik, Laborde, Fosu Mensah…), sur les départs, c’est un peu plus calme.

STROOTMAN PROPOSE A TRABZONSPOR

Selon la presse turc, Kevin Strootman aurait été proposé à Trabzonspor. C’est ce que croit savoir Fotospor qui nous informe que l’international néerlandais est sur le marché des transfert pour 6 millions d’euros. Faute d’acheteurs, les Marseillais ont dû se raviser et tenteraient maintenant de le vendre pour moins que ça.

Si la situation ne change pas, alors je choisirai d’autres joueurs — DE BOER

Son sélection Frank De Boer espère cependant que le milieu de terrain passé par l’AS Roma va bientôt retrouver de la régularité dans son temps de jeu afin de pouvoir l’appeler pour les prochains rassemblements…

« La situation de Strootman à Marseille n’est pas vraiment rose. Si la situation ne change pas, alors je choisirai d’autres joueurs que lui. Je l’ai également appelé il y a deux jours, avec le message que je choisissez les autres » Frank de Boer – Source : Voetbal International (17/12/20)

Mercato OM : Les trois pistes prioritaires de Longoria pour cet hiver

Comme tous les mercatos, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un numéro 9 et d’un latéral gauche… Cet hiver 2021, Pablo Longoria ajoute un latéral droit dans sa liste !

En conférence de presse avant la trêve hivernale, André Villas-Boas a annoncé la couleur : il veut recruter un buteur pour concurrencer et épauler Dario Benedetto.

« La seule chose dont je suis déçu c’est de ne pas avoir réussi à prendre un attaquant référence. Je suis content de notre mercato. J’attends de voir pour la trêve hivernale, on va voir pour un buteur et on verra s’il y a des départs. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

La Provence nous informe ce samedi que Pablo Longoria, le directeur sportif du club, a coché trois postes bien précis pour cet hiver. Comme d’habitude à l’OM : un latéral gauche et un buteur !

FOSU MENSAH, MILIK, LES DEUX DOSSIERS CHAUDS

Avec le départ de Bouna Sarr, il faut ajouter un latéral droit à cette liste. La piste Maelhe tombe à l’eau avec son départ pour l’Atalanta. Plusieurs noms sont cependant sortis dans la presse, notamment celui de Timothy Fosu Mensah qui revient avec insistance.

Pour le poste de latéral gauche, peu de pistes pour le moment. En attaque en revanche, c’est Arkadiusz Milik qui est le plus cité. Le Polonais serait d’accord pour rejoindre l’OM selon la Gazzetta Dello Sport. Florian Thauvin pourrait même faire partie du deal…

Mercato OM : Une nouvelle stratégie pour faire signer Milik? Thauvin dans le deal?

Florian Thauvin, en fin de contrat en juin 2021 pourrait quitter l’Olympique de Marseille gratuitement. Selon la presse italienne, un échange entre les deux joueurs dès cet hiver est envisagé par la direction de l’OM.

L’Olympique de Marseille a besoin de recruter un numéro 9 et un latéral droit. Le Parisien a affirmé ce vendredi que ces deux postes étaient la priorité absolue de la direction de l’OM. Ces derniers jours, c’est le dossier Milik qui prend de l’épaisseur.

L’OFFRE DE L’OM POUR MILIK N’A PAS PU CONVAINCRE NAPLES?

En effet, l’attaquant polonais du Napoli apprécierait l’idée d’avoir du temps de jeu à Marseille plutôt qu’à l’Atletico Madrid où il se sentirait barré par Luis Suarez. La presse italienne nous informe ce samedi que l’offre des Marseillais n’a pas réussi à convaincre les Napolitains : 6 millions d’euros + des bonus.

La Gazzetta Dello Sport croit savoir que Pablo Longoria a proposé aux dirigeants de Naples d’inclure Florian Thauvin dans le deal. Les deux joueurs étant en fin de contrat en juin 2021, il devrait être possible de procéder à un échange.