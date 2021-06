Ça se refroidit pour Wass et Lopez, bonne nouvelle pour Gerson… Les 3 infos OM de ce jour !

Les 3 infos OM sont publiées tous les soirs sur FCM ! Au programme ce dimanche : incertitudes concernant Wass et Pau Lopez, l’arrivée de Gerson accompagnée d’une bonne nouvelle.

Mercato OM : Douche froide à venir pour le dossier Wass ?

Avec plusieurs postes à renforcer pour la saison prochaine, Pablo Longoria ne verrait pas d’un mauvais oeil l’arrivée d’un joueur polyvalent pouvant dépanner sur plusieurs lignes. Mais selon le quotidien AS, la piste menant à Daniel Wass se refroidirait…

Si mercredi dernier le site espagnol Onda Deportivo nous apprenait que Daniel Wass aurait bouclé un accord total avec l’Olympique de Marseille, refusant même une offre du champion en titre Sporting Portugal pour pouvoir revenir jouer en France, le nouvel entraîneur du FC Valence ne l’entend pas de cette oreille. Interrogé par le quotidien AS, José Bordalas souhaiterait conserver le joueur danois.

Reflexiones de José Bordalás en @diarioas « Como técnico, yo tengo el ADN del Valencia ». https://t.co/y0KgHdI4oU — ConradoValle (@ConradoValle) June 25, 2021

Je compte sur Daniel Wass – José Bordalas

En effet José Bordalas mise sur le polyvalent danois pour construire son équipe la saison prochaine. L’OM devra se montrer convaincant s’il souhaite vraiment s’attacher ses services.

« On a beaucoup parlé de la possibilité que Wass retourne dans son pays. Mais nous n’avons pas parlé de ce sujet. Wass a un contrat. C’est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d’un grand engagement à Valence. Je compte sur lui » José Bordalas — Source : AS (25/06/21)

Mercato OM : Bonne nouvelle à venir pour Gerson ?

Recrue phare de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, le milieu de terrain brésilien Gerson pourrait finalement ne pas participer aux Jeux Olympiques avec son pays selon le correspondant du journal L’Équipe au Brésil, Éric Frosio…

Arrivé de Flamengo pour un transfert avoisinant les 20 millions d’euros, Gerson doit passer sa visite médicale la semaine prochaine. Lié avec l’Olympique de Marseille lors des cinq prochaines années, le milieu de terrain brésilien devait participer aux Jeux Olympiques avec son pays en juillet prochain. Mais selon Éric Frosio, correspondant du quotidien L’Équipe au Brésil, Gerson pourrait se montrer flexible sur son éventuelle participation…

Gerson arrive à Marseille ce matin, avec une bonne nouvelle pour les supporters. Sa participation aux JO n’est finalement pas actée. Il a envie d’y aller mais si le club refuse, il n’ira pas au clash… — Eric Frosio (@froz91) June 27, 2021

gerson a envie d’aller aux jo, mais si le club refuse… – Éric frosio

En effet sur son compte Twitter, Éric Frosio croit savoir que Gerson pourrait finalement refuser de rejoindre sa sélection à Tokyo.

« Gerson arrive à Marseille ce matin, avec une bonne nouvelle pour les supporters. Sa participation aux JO n’est finalement pas actée. Il a envie d’y aller mais si le club refuse, il n’ira pas au clash… » Éric Frosio — Source : Twitter (27/06/21)

gerson est arrivé à marseille ce matin !

Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Pau Lopez !

Comme annoncé par Mundo Deportivo, la piste menant au gardien espagnol Pau Lopez prendrait du plomb dans l’aile. Mais Il Corriere dello Sport confirme cette thèse en avançant un tout autre argument…



Sans doublure pour la saison prochaine, Steve Mandanda se retrouve seul titulaire au poste de gardien de but. Une situation qui ne conviendrait pas à Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait s’attacher les services d’un numéro 1 bis pour élever le niveau à ce poste.

Si Nubel a rejoint sous forme de prêt l’AS Monaco, Pau Lopez semblait être le profil idéal. Gardien de l’AS Rome, le portier espagnol serait dans le viseur de trois clubs de Liga selon Mundo Deportivo, dont le FC Barcelone. Mais Il Corriere dello Sport avance une toute autre raison du refroidissement dans le dossier Lopez.

Pau Lopez ne souhaiterait pas quitter l’as rome

En effet selon les informations du Corriere dello Sport, le portier espagnol ne voudrait pas quitter la capitale romaine cet été. Une décision qui compromettrait les plans de la future équipe de José Mourinho. En effet les Giallorossi souhaiteraient se séparer de Pau Lopez et Cengiz Under pour organiser les arrivées de Rui Patricio et Granit Xhaka.