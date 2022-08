Calendrier de la Ligue des Champions, Balerdi sur le départ, et une nouvelle possibilité pour Caleta-Car… Les 3 infos OM de ce samedi !

Voici les 3 infos OM qui ne fallait pas manqué ce samedi 27 aout 2022.

OM: Le calendrier en Ligue des Champions dévoilé, du lourd pour commencer !

Depuis jeudi, l’OM connait ses futurs adversaires en phase de groupe de Ligue des Champions. Les hommes de Tudor iront affronter Tottenham, le Sporting Portugal, et Francfort. Les olympiens débuteront par une grosse affiche à l’extérieur…

L’Olympique de Marseille a hérité d’un tirage plutôt clément pour sa campagne en Ligue des Champions. Un groupe homogène où les olympiens peuvent espérer se qualifier pour les 8e, sans pour autant prendre les rencontres à la légère…

L’OM va se déplacer à Londres afin d’affronter Tottenham pour son premier de Ligue des Champions le 7 septembre, puis recevoir Francfort le 13 septembre avant d’accueillir une nouvelle fois au Vélodrome, le Sporting Portugal le 4 octobre.

Concernant les matchs retours, les coéquipiers d’Alexis Sanchez se rendront au Portugal le 12 octobre, et à Francfort le 26 octobre, avant de recevoir l’ogre du groupe pour terminer sa phase de poule, Tottenham le 1er novembre.

Le calendrier de l’OM

7 septembre (21h) : Tottenham – Olympique de Marseille

13 septembre (21h) : Olympique de Marseille – Eintracht Francfort

4 octobre (18h45) : Olympique de Marseille – Sporting Portugal

12 octobre (21h) : Sporting Portugal – Olympique de Marseille

26 ocotbre (21h) : Eintracht Francfort – Olympique de Marseille

1er novembre : Olympique de Marseille – Tottenham

Un groupe ouvert– Longoria

« Nous sommes contents d’être ici et surtout d’être compétitifs, c’est une obligation dans cette compétition, d’autant plus avec notre histoire. On considère que c’est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes. Tottenham est une équipe forte, on l’a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l’Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d’émotions et beaucoup de suspense » Pablo Longoria— Source: Conf (25/08/22)

OM Mercato: Les détails de l’offre de Bologne pour Balerdi… qui souhaite rester ?

Alors que le mercato se termine dans moins d’une semaine, l’OM devrait encore se séparer de quelques joueurs. Auteur depuis quelques mois de performances poussives, Leonardi Balerdi pourrait quitter le club rapidement…

Les dernières sorties de Balerdi sous le maillot de l‘OM sont très inquiétantes. Auteur d’un mauvais début de saison, il est la cible de toutes les critiques. Alors que Caleta-Car semblait être l’élément défensif le plus enclin a quitter l’écurie marseillaise, c’est l’Argentin qui serait proche d’un départ. En effet, selon Di Marzio, l’Olympique de Marseille est d’accord avec Bologne (13e de Serie A), il ne manquerait plus que l’accord du joueur.

D’après RMC, cette offre serait à hauteur de 8 millions d’euros et le contrat proposé au joueur serait très interessant. Un prix qui conviendrait aux dirigeants olympiens. Mais à l’heure actuelle, l’ancien défenseur de Dortmund ne souhaite pas quitter Marseille même si les prochains choix de Tudor face à Nice et Clermont pourraient avoir une influence sur son choix de carrière…

OM Mercato: Une nouvelle piste pour Caleta-Car ?

L’Olympique de Marseille veut se séparer de Duje Caleta-Car à qui il ne reste qu’un an de contrat. D’après un média turc, le Croate est pisté par Fenerbahce.

Pablo Longoria a plusieurs fois été questionné sur la situation de Duje Caleta-Car. L’international croate, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, était sur la liste des transferts et aurait pu quitter le club cet été. Le 24 août 2022, il est toujours à Marseille mais n’a pas de temps de jeu avec Igor Tudor. Et d’après le média turc Asmarcatr, Fenerbahce aurait transmis une offre de 6,5 millions d’euros plus des bonus à la clé.

Caleta-Car titulaire face à Nice?

D’après L’Equipe, Caleta-Car devrait jouer ce dimanche face à Nice après le carton rouge reçu par Samuel Gigot contre Nantes au Vélodrome. Le Croate jouera malgré sa non-prolongation de contrat alors que Pablo Longoria avait prévenu les joueurs dans cette situation en conférence de presse à plusieurs reprises.